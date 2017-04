Gelekte iPhone 8 dummy toont edge-to-edge display

Mobile

De afgelopen maanden zijn er veel geruchten en renders naar buiten gebracht van de iPhone 8. Vandaag is er echter een foto van een dummy gelekt, die laat zien hoe de iPhone 8 er daadwerkelijk uit kan komen te zien. De dummy laat onder meer een edge-to-edge scherm zien.

De gelekte beelden komen van het Twitter-account van Benjamin Geskin. Het gaat om foto’s die naar het schijnt van CNC-dummy’s van het iPhone 8 chassis komen. Het gaat daarbij om exemplaren van Foxconn, gemaakt met behulp van diens machines. Hoe ver gevorderd de productie van dit dummy-model was is even de vraag, want er ontbreken enkele details. Zo is er nergens het logo van Apple te zien.

De foto’s komen grotendeels overeen met de geruchten die eerder over het toestel naar buiten gebracht werden. Zo zien we een scherm op de voorkant dat geheel edge-to-edge is. Er zitten dus geen randen aan de zijkanten en dat is uniek voor een smartphone. Enkel Samsung slaagt er tot nu toe in een randloos scherm te maken, met zijn Galaxy S8-toestellen.

Opvallend aan de foto’s van Geskin is ook dat er geen frontcamera te zien is op de dummy. Dat wijst erop dat het geen finale versie is. Ook ontbreekt de Touch-ID, zowel op de voor- als de achterkant van het toestel. De mogelijkheid is dat Apple de vingerafdrukscanner alsnog in de voorkant integreert, maar andere geruchten lijken erop te wijzen dat deze toch achterop zijn plaats zal krijgen.

De randen van het dummy-design tonen een glimmend aluminium, en doen daarmee denken aan de iPhone 4. Aan de randen zitten de volumeknoppen en een simkaart-ingang. Dat ziet er ook vrij bekend uit. Nieuw is de wat langere powerknop, ook al zou die volgens Geskin nog aangepast kunnen worden. Tot slot zou het toestel volgens diezelfde Benjamin Geskin zo’n 7,1 millimeter dik worden, even dik als de iPhone 7.