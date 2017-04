Europese Raad akkoord met verlagen roamingtarieven providers

Consumer

Per 15 juni is het voor mobiele gebruikers binnen de Europese Unie mogelijk om te bellen, sms’en en internetten zonder extra kosten te betalen. De laatste horde om dat mogelijk te maken is vandaag genomen. De EU heeft namelijk een maximale hoogte vastgesteld voor de bedragen die providers aan elkaar mogen vragen voor roaming.

Het gaat dus niet om de kosten die de gebruiker zelf betaalt, maar om de tarieven die providers elkaar in rekening brengen als klanten uit andere landen gebruik maken van hun netwerken. Door die kosten omlaag te brengen zijn providers in landen binnen de Europese Unie minder geld kwijt voor roamingtarieven dan voorheen. De maatregel geldt vanaf 15 juni voor alle EU-lidstaten, maar zal iets later ook voor niet-EU-leden als IJsland, Liechtenstein en Noorwegen gelden.

In februari kwam de Europese Unie al met providers overeen dat er geen kosten meer aan klanten gerekend mochten worden voor roamen binnen de Unie. Er werden toen al maximumprijzen vastgesteld die providers onderling mogen rekenen, maar zijn nu dus definitief aangenomen.

Een telefoongesprek mag binnen de afspraak maximaal 3,2 eurocent per minuut kosten. Het versturen van een sms-bericht naar andere EU-lidstaten binnen de afspraak 1 eurocent. Daarnaast gaan de kosten voor mobiel internet flink dalen, het maximale tarief begint op 7,70 euro per gigabyte in juni 2017 en zal in 2022 zijn gedaald naar 2,50 euro.

De Europese Unie heeft behoorlijk vaart gemaakt met de invoer van deze tarieven. Een aanwijzing voor de reden hierachter vinden we in het persbericht van de EU hierover, waarin Emannuel Mallia, een minister van Malta, laat weten dat “Als Europeanen deze zomer op vakantie gaan, kunnen ze genieten van de vrijheid in contact te blijven en het internet te gebruiken alsof ze thuis zijn. De EU maakt onze levens op erg praktische manieren makkelijker.”