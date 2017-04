Google verandert zoekresultaten in strijd tegen nepnieuws

Business

Google verandert in de strijd tegen nepnieuws zijn zoekresultaten. Het bedrijf wil dat het moeilijker wordt om hoaxes te vinden en te verspreiden op het internet. Vandaag laat het dan ook weten dat het de manier waarop zoekresultaten getoond worden verandert, om zo misleidende content een minder prominente plek te geven.

Google stelt dat ongeveer 0,25 procent van zijn zoekresultaten “beledigende of duidelijk misleidende inhoud” bevat. Daar wil men gepast op reageren, met name door de manier waarop resultaten gerangschikt worden aan te passen. Daarnaast introduceert Google nieuwe rapportagemogelijkheden voor gebruikers.

Afgelopen maand onthulde Google al een andere manier om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Het bedrijf introduceerde toen factchecks, waarbij er bij sommige zoekresultaten meteen informatie over bepaalde claims te vinden is. Die checks dienen volgens Google om duidelijk te maken “hoeveel consensus er is over een bepaalde claim” en bieden “duidelijke informatie […] over welke bronnen het ergens mee eens zijn.”

Het vernieuwde algoritme dat de zoekresultaten rangschikt zou moeten voorkomen dat bepaalde ongelukkige fouten plaatsvinden. Zo gebeurde het afgelopen december dat Holocaust-ontkenners hoog bovenaan de resultaten stonden als er gezocht werd op de vraag of de Holocaust gebeurd was.

“De inhoud die verschijnt wordt gemaakt met behulp van een algoritme en reflecteert waar mensen naar zoeken en wat er beschikbaar is op het internet. Dat kan soms tot resultaten leiden die onverwacht, incorrect of beledigend zijn,” zegt Google Search’s vicepresident van engineering, Ben Gomes, in een blogpost hierover. In de strijd hiertegen, kunnen gebruikers nu dus ook resultaten aanmerken als beledigend, of onbehulpzaam.