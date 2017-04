Wikipedia-oprichter komt met website tegen nepnieuws

Services

Medeoprichter van online encyclopedie Wikipedia Jimmy Wales trekt ten strijde tegen de verspreiding van nepnieuws. Hij heeft een nieuwe website opgericht die het hiertegen op moet nemen. De website WikiTribune wordt een plek waar betaalde journalisten en vrijwilligers betrouwbare artikelen over uiteenlopende onderwerpen kunnen publiceren.

Op de site werken verschillende professionele journalisten en vrijwilligers samen. Zij doen dat volgens Wales op “gelijk niveau” en moeten gezamenlijk uiteenlopende op feiten gecontroleerde artikelen publiceren. De site wordt gratis in gebruik en steunt voor de financiering geheel op donatie. Ook is er geen plaats voor advertenties op de site.

Waar Wikipedia ook geheel gratis is, steunt die encyclopedie op bijdragen van iedereen. Dat principe gaat voor WikiTribune niet op; artikelen worden enkel met toestemming van een medewerker gepubliceerd. “Wij willen ervoor zorgen dat je op feiten gebaseerde artikelen leest, die een echte impact hebben op zowel lokale als wereldwijde gebeurtenissen. En dat verhalen makkelijk geverifieerd en verbeterd kunnen worden,” valt te lezen op de site.

Op WikiTribune valt te lezen dat nieuwswebsites volgens Wales te veel afhankelijk zijn geworden van advertenties voor hun inkomsten. De meeste mensen zijn niet bereid om te betalen voor online nieuwsvormen en daarom zijn die advertenties nodig. Dat leidt volgens Wales echter tot clickbait en tegelijk onbetrouwbaar nieuws.

Op dit moment is er nog een crowdfunding-actie gaande rond het project. De bedoeling is om eind mei van start te gaan met tien journalisten. Daarvan is er op moment van schrijven 1 geworven. Mocht het doel niet gehaald worden, zal de site er niet komen en krijgen alle donateurs hun geld terug.