Veeam zet recordresultaten neer in eerste kwartaal 2017

Het gaat goed met Veeam, het bedrijf dat zich specialiseert in wat het zelf Availability for the Always-On Enterprise noemt. Hieronder worden zaken als back-ups en disaster recovery, in virtuele omgevingen maar ook fysiek en in de cloud. De belofte is dat in het geval van een ‘disaster’ het hele datacenter weer in de lucht is binnen 15 minuten. Onder andere deze belofte doet het goed bij potentiële klanten, want de totaal geboekte omzet in het eerste kwartaal lag 33 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van het vorige jaar.

Het grootste gedeelte van de gestegen omzet komt voor rekening van het Veaam Cloud en Service Provider programma, waarin een stijging in omzet van 59 procent viel te noteren. Veeam speelt dus handig in op de opkomst van de cloud, maar heeft besloten om niet de concurrentie aan te gaan met aanbieders van cloud-diensten, maar juist de samenwerking. Op deze manier is het mogelijk voor Veeam om DRaaS en BaaS te leveren aan klanten. DRaaS staat voor Disaster Recovery-as-a-Service en BaaS voor Backup-as-a-Service.

De traditionele licentiebusiness voor Veaam, waarbij er onder andere middels de Veeam Availability Suite on-premise wordt gezorgd voor back-up en disaster recovery van virtuele omgevingen, groeide overigens ook nog behoorlijk stevig in het eerste kwartaal. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar steeg de omzet 17 procent.

Inmiddels is 74 procent van de Fortune 500-bedrijven en 56 procent van de Global 2000-bedrijven klant bij Veaam. Wereldwijd heeft het bedrijf inmiddels 242.000 klanten, 12.000 hiervan zijn in het eerste kwartaal van 2017 toegevoegd aan het bestand. In totaal worden 13,9 miljoen virtuele machines beschermd met oplossingen van Veeam, meer dan een miljoen hiervan via de al eerder genoemde Veeam Cloud Service Providers. Tot slot is Veeam een strategische alliantie aangegaan met HPE (Hewlett Packard Enterprise) en treedt het toe tot het HPE Complete Program. De oplossingen van Veeam staan nu op de prijslijst van HPE, met als doel om klanten een compleet packet van hardware en software af te kunnen laten nemen voor hun datacenters. Verder heeft Veeam recent een geïntegreerde dataprotectieoplossing voor Cisco HyperFlex aangekondigd.