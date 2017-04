Nieuwe lijn kleuren all-in-one laserprinters van Brother verkrijgbaar

Hardware

Brother heeft een nieuwe lijn kleuren all-in-one laserprinters aangekondigd. Het zijn primair vervangers van al bestaande machines, geen uitbreidingen van het portfolio in de breedte. Het gaat om de MFC-L9570CDWT, MFC-L9570CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L8690CDW en de DCP-L8410CDW.

Op het eerste gezicht lijkt het weliswaar te gaan om vijf verschillende machines, als je wat beter naar de specificaties kijkt zijn er behoorlijk wat overeenkomsten te vinden tussen de apparaten. Bij de twee hoogst gepositioneerde nieuwe modellen, de L9570CDW en L9570CDWT is dat al op te maken uit de naam. De tweede hiervan vervangt de L9559CDWT, de andere is eigenlijk hetzelfde apparaat, maar dan standaard zonder de extra papierlade van 500 vel, bovenop de lade waar 250 vel in gelegd kan worden. Beide kunnen uitgebreid worden naar een capaciteit van maximaal 1250 vel. Alleen voor de L9570CDW is een verrijdbare papierunit beschikbaar, waarmee je de capaciteit met 4×520 vel kunt verhogen. Deze unit kun je alleen rechtstreeks onder de printer plaatsen, niet onder een extra lade. Vandaar ook dat de L9570CDWT deze optie niet heeft.

Verder vallen deze machines op door de hoge snelheid van de scanner, die 50 vellen per minuut dubbelzijdig kan scannen. Je kunt zoals je mag verwachten van printers met adviesprijzen van 1324,59 euro exclusief BTW (L9570CDW) en 1431, 15 euro exclusief BTW (L9570CDWT) mag verwachten, kun je scannen naar onder andere (S)FTP, SharePoint, e-mail en de cloud. Afdrukken gaat aan maximaal 31 pagina’s per minuut. Een en ander kan bediend worden middels een touchscreen met een diagonaal van 17,6 centimeter. Verder is er voorzien in NFC, wifi, een bekabelde netwerkaansluiting, usb en kun je gebruikmaken van Wi-Fi Direct. Standaard worden cartridges met een capaciteit van 6500 afdrukken (kleur en zwart-wit) meegeleverd, maar er zijn ook cartridges beschikbaar die 9000 afdrukken meegaan.

MFC-L8900CDW, MFC-L8690CDW en DCP-L8410CDW

Naast de hierboven besproken L9000-serie, zijn er ook nieuwe modellen in de L8000-range, die onderliggend ook de nodige overeenkomsten vertonen. De MFC-L8900CDW (vervangt de MFC-L8850CDW), MFC-L8690CDW (vervangt de MFC-L8650CDW) en DCP-L8410CDW (vervangt de DCP-L8400CDN) lijken op basis van de specificaties alle gebruik te maken van dezelfde engine als de L9000-serie als het gaat om afdruksnelheid. Ook deze apparaten kunnen 31 pagina’s per minuut afdrukken. De scansnelheid van de L8000-machines ligt wel een stuk lager, op 28 pagina’s dubbelzijdig per minuut. De scanmogelijkheden komen verder wel globaal overeen met die van de duurdere serie. Alle drie de apparaten komen met een standaard papierlade voor 250 vel, die uitgebreid kan worden met maximaal drie lades van elk nog eens 250 vel. Bij de MFC-L8900CDW is het daarnaast ook nog mogelijk om er in plaats daarvan twee lades van 500 vel aan toe te voegen en kun je er dezelfde papierunit onder zetten als bij de L9570CDW.

De MFC-L8900CDW is ook de enige van de drie nieuwe machines in de L8000-serie waarbij NFC is geïntegreerd, naast wifi, bekabelde netwerkaansluiting, usb en Wi-Fi Direct. Een verder verschil tussen de L8900CDW en de andere twee is dat het touchscreen waarmee de apparaten bediend kunnen worden. Dat is namelijk groter: een diagonaal van 12,6 centimeter in plaats van 9,3 centimeter. Standaard worden de L8000-modellen geleverd met cartridges met een capaciteit van 3000 pagina’s zwart-wit en 1800 pagina’s kleur. Er zijn voor alle drie de apparaten echter ook cartridges beschikbaar met een capaciteit van 6500 of 9000 afdrukken. Tot slot is het goed om op te merken dat Brother in haar naamgeving een onderscheid maakt tussen multifucntionals waarmee je kunt faxen en waarmee dat niet kan. Begint het typenummer met ‘MFC’, dan is er een fax geïntegreerd, beging het met ‘DCP’ dan is dat niet het geval.

De MFC-L8900CDW heeft een adviesprijs van 1024,59 exclusief BTW meegekregen, de MFC-L8690CDW een van 598,36 euro exclusief BTW, terwijl de DCP-L8410CDW 527,87 euro exclusief BTW moet kosten.