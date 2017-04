“Lancering iPhone 8 toch in september, maar met forse tekorten”

Mobile

Apple-fans zullen dit jaar vooral uitkijken naar de iPhone 8. Verwacht wordt dat het een special toestel is, ter viering van de tiende verjaardag van de productlijn. De innovaties die het toestel met zich mee zou brengen, leiden volgens geruchten tot vertraging. Nu weerspreekt KGI-analist Ming-Chi Kuo die verhalen en zegt hij dat het toestel ‘gewoon’ in september gelanceerd wordt. Tegelijk vreest hij wel voor verminderde vraag naar de toestellen.

De gewoonlijk betrouwbare Ming-Chi Kuo stelt volgens MacRumors dat het grote probleem voor Apple ligt in de introductie van OLED-schermen in de toestellen. De speciale editie van de iPhone 8 zou de enige van de drie geplande smartphones van Apple zijn dit jaar met OLED-scherm, maar de productie van die schermen schijnt niet soepel te lopen. Daardoor zouden de toestellen volgens sommige geruchten pas in november beschikbaar zijn.

Kuo schrijft in zijn nieuwe rapport voor KGI Securities dat de iPhone 8 enige tijd te maken krijgt met “ernstige tekorten”. De productie zou pas in oktober of november opgeschaald worden, waar Apple dat normaliter al in augustus of september doet. Dit komt volgens Kuo voort uit het feit dat de productie van de schermen moeilijk loopt bij de leveranciers.

Invloed op de vraag naar de iPhone 8 zal het volgens Kuo verder niet hebben. “Als de nieuwe eigenschappen, zoals de 3D-sensoren, voor een goede gebruikerservaring zorgen, zal een tijdelijk tekort niet zorgen voor verminderde vraag.” Tegelijk vreest Kuo wel voor effecten op de vraag naar de andere twee iPhone-toestellen die niet beschikken over een OLED-scherm.

Die toestellen zouden beschikken over een lcd-scherm en weinig onderscheidende factoren ten opzichte van de concurrentie. Bedrijven als Samsung, Huawei en Oppo hebben allemaal soortgelijke high-end toestellen en voor consumenten is er dan ook steeds minder reden om een relatief dure iPhone aan te schaffen. Kuo denkt dan ook dat de vraag naar iPhones dit jaar met 15 tot 20 procent afneemt, naar 80 tot 90 miljoen exemplaren. Hij schrijft verder dat “we steeds meer signalen zien dat dit worst case scenario realiteit wordt.”

Gisteren lekte overigens nog een dummy-model uit van de iPhone 8. Die foto’s onthulden dat het toestel beschikt over een edge-to-edge display. Mogelijk zou in de voorkant een vingerafdrukscanner geïntegreerd worden, maar het kan ook zijn dat deze naar de achterkant verhuist. Verder heeft het dummy-model op de achterkant een dubbele camera.