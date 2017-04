Samsung doet proeven met bediening van vr-interface met gezichtsuitdrukkingen

Mobile

Virtual reality is al geruime tijd in ontwikkeling en wordt door velen een grote toekomst voorspeld. Een probleem waar fabrikanten nog mee worstelen ligt in de besturing van VR-interfaces. Vaak wordt nu gekozen voor fysieke controllers, die niet zo goed werken en gebruikers meestal uit de VR-ervaring halen. Samsung experimenteert om die reden op dit moment met een hands-free interface, die het FaceSense genoemd heeft.

FaceSense is een product van het Creative Lab binnen Samsung, een startup programma waar medewerkers met innovatieve ideeën terecht kunnen. Samsung laat medewerkers binnen C-Lab die ideeën uitwerken en kijkt of ze het waard zijn op de markt te brengen. Een van die ideeën was een nieuw type VR-navigatie. Die werkt door het volgen van gezichtsuitdrukkingen.

In de aankondiging komt Samsung met weinig details, maar schrijft het wel het volgende: “Als we spreken, onze uitdrukking veranderen of onze blik veranderen, genereren onze gezichten elektrische signalen. FaceSense herkent en vertaalt die biometrische signalen naar input voor navigatie en helpt gebruikers door VR-werelden te navigeren middels intuïtieve bewegingen en eenvoudige stemcommando’s, in plaats van ze te dwingen niet-zichtbare fysieke controllers te gebruiken.”

Hoe de technologie precies werkt maakt Samsung niet duidelijk in de aankondiging. Wel zegt het er al mee geëxperimenteerd te hebben tijdens de VRLA Expo 2017, ‘s werelds grootste virtual reality en augmented reality congres. Of het ook werkte, wordt niet helemaal duidelijk overigens. Uit onderstaande afbeelding van Samsung blijkt wel dat de technologie gebruikmaakt van elektroden op het gezicht van de gebruiker, die aan de binnenkant van de VR-bril geïntegreerd zijn.