Twitter krijgt meer gebruikers, maar boekt minder omzet

Twitter heeft de cijfers over het eerste kwartaal van 2017 vrijgegeven. Voor het eerst in lange tijd is er iets positiefs te zien. Het sociale medium wist meer gebruikers aan zich te binden en het verlies flink terug te brengen ten opzichte van een jaar eerder. Als deze trend doorzet, zou het zomaar eens goed kunnen komen met het sociale medium.

Een groot probleem waar Twitter al lange tijd mee te maken heeft, is een stagnatie van het aantal gebruikers. Vorig jaar bleef dat zweven tussen de 310 en 320 miljoen maandelijks actieve gebruikers, maar dit kwartaal is het aantal voor het eerst in lange tijd gestegen. Nu staat het totaal op 328 miljoen, een stijging van 6 procent.

Waar die stijging precies vandaan komt is niet helemaal zeker, al schijnt het ermee te maken te hebben dat de huidige president van de Verenigde Staten, Donald Trump, er gebruik van maakt om zijn mening over alles te uiten.

Waar de gebruikersaantallen gestegen zijn, zijn de verliezen gedaald. Aan de verkoop van advertenties is dat niet te danken: het totaalbedrag dat adverteerders uitgaven aan de dienst is met 11 procent gedaald. Ook nam het engagement van gebruikers met advertenties af, wat ook geleid heeft tot dalende advertentie-inkomsten.

Toch groeide de omzet van Twitter, vooral doordat het meer data wist te verkopen. Daardoor schreef het afgelopen kwartaal een omzet van 548 miljoen dollar in de boeken, terwijl het maximaal een omzet van 511,9 miljoen dollar verwacht had. Mede daardoor wist Twitter het verlies ook flink terug te brengen.

Waar het verlies in het vierde kwartaal van vorig jaar nog 167 miljoen dollar bedroeg, bleek het verlies afgelopen kwartaal nog 62 miljoen dollar. Dat is een behoorlijk knappe prestatie, vooral mogelijk doordat het bedrijf 360 medewerkers ontsloeg, Vine sloot en andere structurele veranderingen onderging.

CEO Jack Dorsey laat in een reactie op de cijfers weten te verwachten dat de positieve trend door zal zetten. Hij voelt zich “bemoedigd door de groei van het aantal gebruikers”. Het bedrijf blijft zich concentreren op het aanbieden van live video’s en wil misbruik en haatzaaien via de dienst verder tegengaan. Tegelijk waarschuwt Dorsey overigens wel dat het bedrijf te maken lijkt te krijgen met “tegenwind als het aankomt op de omzet”. Dat komt omdat de dienst er nog altijd mee worstelt een goede niche voor zichzelf te vinden tegenover de vele andere sociale media.