Creators Update al op 10% van de Windows 10-apparaten

De Creators Update (versie 1703) van Windows 10 is pas net twee weken geleden uitgerold, maar staat nu al op tien procent van de apparaten die over het besturingssysteem beschikken. Dat percentage had vermoedelijk hoger kunnen liggen, maar Microsoft heeft gekozen voor een vrij voorzichtige, gefaseerde uitrol, om problemen te voorkomen en eventuele problemen vroeg op te kunnen lossen.

De cijfers zijn afkomstig van AdDuplex, dat statistieken verzamelt van Windows 10-apparaten waar applicaties op staan, die gebruik maken van zijn advertentie-SDK. Volgens AdDuplex is op 9,8 procent van de Windows 10-apparaten de Creators Update te vinden. Verder is er op nog 82,1% de Anniversary Update te vinden. De rest draait nog op oudere versies van Windows 10.

Tot dusverre lijkt de uitrol van de Creators Update zonder grote problemen te verlopen. Toen de Anniversary Update uitkwam, waren er een aantal problemen, maar nu is dat dus niet het geval. Mogelijk komt het omdat Microsoft zeer actief in de gaten houdt op welke apparaten geprobeerd wordt de Creators Update te installeren, en kijkt of dat goed gaat.

Lukt een installatie niet meteen, of doen zich er problemen voor, krijgt Microsoft gegevens over de specifieke apparaten die door de problemen getroffen worden. Aan de hand daarvan kijkt het bedrijf of er een extra oplossing nodig is en worden apparaten met soortgelijke hardware-configuraties tijdelijk op een zwarte lijst gezet. Een specifiek voorbeeld dat Microsoft zelf noemt heeft betrekking tot een bepaald type Broadcom Bluetooth-chip, waardoor de update niet goed geïnstalleerd kon worden. Nu krijgen apparaten met die chip de update niet, tot Microsoft een oplossing heeft.

De Creators Update is niet bepaald de enige grote update die Microsoft gepland heeft voor Windows 10. Waar de Creators Update vooral draait om het toevoegen van nieuwe functies, zal er in de herfst een nieuwe update komen die het uiterlijk van Windows 10 verandert.