Siri-oprichter: mensen gaan geheugen extern opslaan middels AI-assistenten

Consumer

Kunstmatige intelligentie zorgt voor verdeeldheid onder mensen. De een vreest de ontwikkeling daarvan en het moment dat computers de mensheid op elk vlak voorbijstreven. De ander ziet juist een rooskleurige toekomst, waarin kunstmatige intelligentie de mensheid aanvult. Een van die mensen is Tom Gruber, oprichter van Apple-assistent Siri.

Gruber ging tijdens een TED2017-conferentie in Canada in op de vraag wat het doel is van kunstmatige intelligentie. Volgens hem is het absoluut niet de bedoeling dat het de mensheid zal overheersen. Hij denkt eerder dat computers moeten helpen menselijke tekortkomingen op te heffen. Een “superintelligentie zou ons bovenmenselijke capaciteiten moeten geven”.

Volgens Gruber staat de mensheid op dit moment dan ook voor een belangrijke keuze over de manier waarop we de technologie gaan gebruiken. “We kunnen het gebruiken om met ons te concurreren, of om met ons samen te werken – om onze grenzen te verleggen en ons te helpen doen wat we willen, alleen dan beter. Elke keer als een machine slimmer wordt, worden wij dat ook.”

Een vlak waarop veel winst te halen valt is volgens Gruber het menselijk geheugen. Kunstmatige intelligentie kan denkt hij binnen afzienbare tijd helpen het geheugen te verbeteren. De gedachte is dat veel informatie uiteindelijk extern opgeslagen wordt, onder meer de naam van iedereen die we ooit ontmoet hebben, elk liedje dat we ooit gehoord hebben en alles wat we ooit gelezen hebben. Op die manier zouden ook ziektes als Alzheimer en dementie minder grip op mensen moeten krijgen.

Voorlopig is de ontwikkeling waar Gruber het over heeft echter niet veel meer dan toekomstmuziek. De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie gaat langzaam en ook voorzichtig. Recent richtten technologiereuzen het Partnership on AI op, waarbinnen ze samenwerken aan een verantwoorde ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.