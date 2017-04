Chipafdeling zorgt voor groeicijfers bij Samsung

Business

Samsung Electronics heeft, precies zoals het had verwacht afgelopen kwartaal weer meer winst geboekt. Sterker nog, het bedrijf beleefde het tweede beste kwartaal ooit en het beste resultaat het beste resultaat ooit in de periode januari tot en met maart.

Dit meldt Samsung op zijn website in een bericht over de omzet en winst. Afgelopen kwartaal bedroeg de omzet ongeveer 41 miljard euro, een stijging van 1,5 procent ten opzichte van een jaar geleden. De winst groeide veel harder, met 48 procent naar 7,98 miljard euro. Dat komt blijkens het bericht van Samsung vooral door goede resultaten op de chipafdeling.

Samsung verkocht het afgelopen kwartaal een stuk meer processoren en sensoren en behaalde daardoor de betere cijfers. Op mobiel vlak leverde Samsung echter flink in, 47 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt door een aantal factoren. Allereerst omdat de Galaxy Note 7 wegviel, en Samsung daardoor een topmodel miste. Daarnaast zullen veel consumenten gewacht hebben op de release van de Galaxy S8 en S8+. Tegelijk heeft het Zuid-Koreaanse bedrijf de prijs van de Galaxy S7 verlaagd, in een poging die weggevallen vraag voor een deel op te vangen.

De verwachting van Samsung is dat het bedrijf in het volgende kwartaal nog betere cijfers kan noteren. De Galaxy S8 en S8+ zouden de mobiele tak moeten helpen en de verwachting is dat de vraag naar processoren en geheugencomponenten groot blijft. Daarnaast denkt Samsung ook dat de verkoop van OLED-schermen hoger wordt, waarmee ook de display-afdeling betere cijfers zal noteren.