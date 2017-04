Intel verhelpt Atom C2000-problemen met nieuwe stepping

Hardware

Het heeft even geduurd, maar er is een oplossing gevonden voor de problemen van de Intel Atom C2000-processoren. Intel brengt een nieuwe stepping uit voor de productlijn, die de defecten met de interne klok oplost.

Dit meldt het bedrijf in een aankondiging waarin het de update van de Atom C2000-reeks omschrijft. Het ontwerp is volgens het document voorzien van een “minor silicon fix”. Bij eerdere modellen degradeerde de interne klok van de processoren sneller dan verwacht mag worden in geval van overklokken. Specifiek gaat het om de lpc-clock-output, die bij intensief gebruik stopt met werken. Een processor waarbij dit gebeurt, werkt daarna helemaal niet meer. Dientengevolge kan het complete apparaat met de Atom C2000-processor ook afgeschreven worden.

Het probleem met de Atom C2000-processoren had effect op veel fabrikanten. Toen het probleem uitkwam, bleek dat onder meer Cisco, Dell, Supermicro, Netgate, QCT, iXsystems, Synology, HP, en ASRock te maken hadden met defecte apparaten. Voor Cisco was het zelfs aanleiding om 125 miljoen dollar te reserveren om defecte apparaten te vervangen. Netgear besloot eigenaren van apparaten met een defecte processor actief te benaderen en ze te vervangen en bedrijven als WD en Synology wachten op garantieclaims.