Nieuw Amazon Echo-apparaat krijgt mogelijk ingebouwd scherm

Amazon komt mogelijk volgende maand al met een vernieuwde versie van zijn Echo speaker. In die nieuwe versie wordt naar het schijnt een display ingebouwd, waarmee Amazon nog veel meer nieuwe functies kan toevoegen aan het apparaat. Daarnaast is het een slimme manier om de Echo-speakers te onderscheiden van de concurrentie.

Eerder deze week presenteerde Amazon nog de Echo Look, een slimme speaker met ingebouwde camera. Een anonieme bron van CNet, bekend met de productlijn, stelt dat Amazon komende maand met nog een vernieuwde versie komt. Die zou niet alleen over die camera beschikken, maar ook over een scherm.

Helemaal zeker is het nog niet of het apparaat komende maand al komt, maar er zijn wel al langere tijd geruchten over. De Wall Street Journal schreef er in mei vorig jaar over en Bloomberg kwam in november met soortgelijk nieuws. Het is dus wel mogelijk dat de ontwikkeling van het apparaat grotendeels afgerond is.

Een scherm is volgens marktkenners als Patrick Moorhead, van Moor Insights & Strategy, handig omdat Amazon-assistent Alexa lang niet altijd alles verstaat. Mocht een gebruiker verkeerd verstaan worden, kan dat middels een scherm eenvoudiger rechtgezet worden. “Audio input en output zijn niet altijd het beste, omdat het nog niet altijd goed gaat,” aldus Moorhead.

Met de toevoeging van een scherm, kan Amazon zich ook beter onderscheiden van de concurrentie. Google doet het bijvoorbeeld goed met zijn Home-speakers, die meerdere stemmen tegelijk uit elkaar kan houden. Dat is een functie waar de Amazon Echo niet over beschikt. Met de introductie van een scherm in de speaker heeft Amazon in elk geval een functie die Google weer niet heeft.

Afgezien van die concurrentie van Google, staat Amazon binnenkort nog iets te wachten. Naar het schijnt werkt ook Apple aan de ontwikkeling van een slimme speaker. Die zou moeten werken met behulp van digitale assistent Siri en ook beschikken over een ingebouwde camera.