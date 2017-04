Synology breidt portfolio uit met Flashstation FS2017, een all-flash NAS

Networking

Synology laat vandaag middels een persbericht weten dat het vanaf nu een nieuwe all-flash NAS in het assortiment heeft, te weten de Flashstation FS2017. Deze NAS is speciaal ontworpen voor de zakelijke markt, voor workloads waarbij een hoge IOPS en een lage latency cruciaal zijn. Denk hierbij aan het analyseren van grote hoeveelheden data, maar ook zaken zoals postproductie van video en virtualisatie stellen dergelijke eisen aan servers.

De rekenkracht van de FS2017 wordt verzorgd door een 8-core Intel Xeon-processor, meer bepaald de D-1541, een op 14 nm gebakken chip waarvan de acht kernen (met HyperThreading) zijn geklokt op 2,1 GHz, met een turbo naar 2,7 GHz. Het Thermal Design Point (TDP) van deze chip is 45W. Er is verder standaard voorzien in 16 GB DDR4 ECC werkgeheugen (dus met foutcorrectie), uitbreidbaar naar 128 GB.

In totaal zijn er vier gigabitpoorten aangebracht op de FS2017, aangevuld met twee 10Gbit-poorten. Mocht dit allemaal nog niet genoeg zijn, dan zijn er ook nog uitbreidingskaarten beschikbaar waarmee de bandbreedte kan worden opgeschroefd tot maximaal 40 Gbit.

De Synology FS2017 is zoals al aangegeven een all-flash NAS, waar dan ook geen standaard 3,5-inch schijven in geplaatst kunnen worden. Hij is bedoeld voor gebruik in combinatie met SSD’s. Dit brengt met name op het gebied van RAID de nodige uitdagingen met zich mee. Synology heeft hiervoor een speciaal algoritme ontwikkeld en biedt dat aan in de vorm van RAID F1. Dit algoritme verdeelt de workload volgens Synology betrouwbaarder over de SSD’s dan het geval is bij een standaard RAID-implementatie.

Uiteraard draait ook de Flashstation FS2017 van Synology op DSM, het besturingssysteem dat op alle NAS-apparaten van deze fabrikant is geïnstalleerd. Voor een uitgebreide bespreking van de zakelijke mogelijkheden van dit besturingssysteem, verwijzen we je naar onze review van vorige maand. Synology zelf legt in combinatie met de FS2017 de nadruk op de Snapshot Replication-functie die is ingebouwd, waarmee 65.000 back-upkopieën gemaakt kunnen worden op offsite servers. Het is daarnaast ook mogelijk de server te gebruiken in combinatie met virtuele omgevingen (VMware, Citrix, Hyper-V en OpenStack). De ondersteuning van zaken zoals Active Directory en LDAP maakt de FS2017 potentieel ook interessant voor grote bedrijven.

De Synology Flashstation FS2017 is per direct beschikbaar. De adviesprijs bedraagt 5450 euro, exclusief BTW.