Apple verhoogt de europrijzen in app-store

Apple heeft in een e-mail die het naar ontwikkelaars heeft gestuurd, laten weten dat de europrijzen van applicaties in de App Store omhoog zullen gaan. De minimale prijs was lange tijd 99 eurocent, maar wordt nu 1,09 euro.

De nieuwe prijzen worden over een week ingevoerd, blijkt uit een e-mail die gepubliceerd werd op de Franse site iPhone Addict. De site heeft ook een lijst, waarop ook de andere nieuwe prijzen te vinden zijn. Zo is na 1,09 euro de volgende prijsoptie 2,29 euro, 3,49 euro, 4,49 euro, 5,49 euro, 6,99 euro et cetera.

Apple noemt de wisselkoers de belangrijkste reden om de app-prijzen omhoog te gooien. De euro staat niet geweldig te opzichte van de dollar en dat wil het bedrijf compenseren. Overigens krijgen niet alleen eurolanden te maken met de prijsverandering. Ook in Denemarken en Mexico moet nu meer betaald worden voor apps. Gebruikers die een abonnementsdienst hebben afgesloten via de App Store zien die kosten overigens niet stijgen.

Apple heeft in het verleden wel vaker de minimumprijs voor apps verhoogd. In het verleden was de minimumprijs voor een betaalde app in de App Store 79 eurocent. Die werd vervolgens verhoogd naar 89 cent en in januari 2015 werd dat 99 eurocent. Ook bij de andere verhogingen zou de wisselkoers reden zijn geweest achter de verhogingen.