Hogere winst Microsoft dankzij focus op de cloud

Microsoft zag ook afgelopen kwartaal zijn winst weer groeien. Dat is vooral te danken aan de focus van het bedrijf op de cloud. Wat hardware betreft doet het bedrijf onder CEO Satya Nadella veel minder goede zaken en zien we een opvallende terugval als het aankomt op Surface-producten.

De algehele omzet van Microsoft groeide het afgelopen kwartaal met 6 procent naar 20,2 miljard euro. De winst groeide nog meer, met 28 procent naar 4,3 miljard euro. Het zijn cijfers die Microsoft vooral kon noteren door de cloud.

Cloud: steeds grotere melkkoe

De totale omzet uit alle clouddiensten van Microsoft, waaronder de Azure Cloud en Office 365 vallen, groeide afgelopen kwartaal enorm. Microsoft haalde nu 13,8 miljard euro aan omzet uit de cloud, vijftig procent meer dan een jaar eerder. Het is een opvallend grote groei, die eens te meer illustreert dat CEO Nadella er goed aan heeft gedaan de focus van Microsoft te verleggen van de PC-markt naar de cloud-industrie.

Dat succes werd ook benadrukt door Nadella in het persbericht van Microsoft over de kwartaalcijfers. “Onze resultaten dit kwartaal reflecteren het vertrouwen dat consumenten hebben in de Microsoft Cloud. Van grote multinationals tot kleine en middelgrote ondernemingen, tot non-profit organisaties van over de hele wereld, gebruiken ondernemingen de cloudplatformen van Microsoft om hun digitale transformatie vorm te geven.”

In het bericht noteerde Microsoft dat de prestaties van zijn clouddiensten genoeg waren om een algehele daling uit “personal computing”, waar onder meer het Windows-platform onder valt, te compenseren. Die “personal computing”-afdeling was nog maar goed voor 8 miljard euro, zeven procent minder dan een jaar eerder. Overigens groeide de omzet uit Windows met 7 procent.

Softwarediensten die Microsoft onder de cloud schaart, zijn verder onder meer Office 365. Die dienst groeide flink. De zakelijke kant haalde 7 procent meer omzet en heeft nu wereldwijd meer dan 100 miljoen gebruikers. De consumententak van Office 365 groeide verder 15 procent en heeft nu 26,3 miljoen gebruikers.

Teruglopende omzet hardwareafdeling

Waar Microsoft weliswaar af en toe mooie Surface-producten lanceert, focust het zich niet genoeg op de ontwikkeling van nieuwe producten op die afdeling. Het ontbreken van nieuwe producten en toegenomen concurrentie op prijs zorgen ervoor dat het 26 procent minder omzet behaalde op dit vlak. Ter illustratie: dit jaar kwam enkel de Surface Studio uit, een duur product dat gericht is op een niche in de markt en dus ook niet goed zal zijn voor hoge omzet. Andere Surface-producten zijn al enkele jaren oud en daarom steeds minder interessant voor consumenten om aan te schaffen.

Ook in de telefoonafdeling van Microsoft viel flinke terugval te bespeuren, om precies te zijn 51 procent. Dat ook door het uitblijven van nieuwe ontwikkelingen en het feit dat het bedrijf geen vuist weet te maken tegen concurrenten als Apple en Google.

LinkedIn

Tot slot is er nog LinkedIn, het zakelijk platform dat Microsoft vorig jaar voor 26,2 miljard dollar overnam. Daar werd nog geen winst geboekt; sterker nog, Microsoft moest 352 miljoen euro aan verlies noteren op deze afdeling, op een omzet van 891 miljoen euro. De verwachting is wel dat LinkedIn winstgevender zal worden, doordat het bedrijf LinkedIn in toenemende mate integreert met andere Microsoft-producten.