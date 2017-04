Wereldwijde smartphonemarkt blijft groeien; Samsung wederom grootste partij

Business

Het IDC meldt in zijn kwartaalrapportage dat de verkoop van smartphones ook in het eerste kwartaal van 2017 gegroeid is. De afgelopen drie maanden werden er 374,4 miljoen smartphones verkocht; 4,3% meer dan een jaar eerder. Daarmee is het resultaat ook beter dan de marktonderzoeker had voorspeld (3,6%).

“De resultaten van het eerste kwartaal laten zien dat de smartphone-industrie niet dood is en dat er nog altijd groeimogelijkheden zijn,” legt Ryan Reith van IDC uit in een statement. “Het moge duidelijk zijn dat 2016 een cruciaal jaar was voor de industrie, waar de groei voor het eerst onder de enkele cijfers dook. Maar we geloven dat de industrie veerkracht zal laten zien in 2017 en sterke resultaten uit het eerste kwartaal ondersteunen die gedachte.”

Samsung verslaat Apple

Wederom is Samsung de marktleider als het aankomt op de verkopen van smartphones. Dat terwijl het bedrijf ten opzichte van een jaar geleden helemaal geen groei doormaakte. De kortingen op de Galaxy S7 en S7 edge hielpen de voorraden te verkopen, maar ook de J-Series en A-Series deden het dankzij de lage prijs en premium look erg goed. Het IDC verwacht dat de nieuwe S8 en S8+ gaan zorgen voor vernieuwde groei.

Ook Apple verkocht nauwelijks meer smartphones dan een jaar eerder, slechts 0,4 miljoen meer dan een jaar geleden. Vooral de resultaten tijdens de feestdagen zorgden voor goede prestaties in januari, die over het complete kwartaal gevoeld werden. Met de vernieuwde iPhone SE wist Apple volgens IDC verder ook het middensegment aan te spreken.

Chinese spelers nog dominanter

Waar Samsung en Apple nauwelijks groei doormaakten afgelopen kwartaal, was dat voor de drie Chinese spelers in de top vijf heel anders. Huawei, Oppo en Vivo wisten elk meer dan 20 procent groei te boeken ten opzichte van een jaar eerder. Grote ‘winnaar’ op dat vlak is Oppo, dat zijn smartphoneverkopen met 29,8 procent zag groeien. Ook Vivo deed het goed, met een groei van 23,6%. Huawei, op dit moment nog altijd de derde partij wereldwijd, verkocht 21,7 procent meer smartphones.

Interessant blijft de ontwikkeling dat de drie bedrijven steeds beter een vuist weten te maken tegenover Apple en Samsung en al langer niet alleen meer in het goedkope en middensegment verkeren. De lancering van vlaggenschipmodellen die premium zijn maakt dat ze ook steeds meer aandacht buiten Azië krijgen.

Complete top vijf

Samsung – 79,2 miljoen verkochte smartphones (0,0%) Apple – 51,6 miljoen verkochte smartphones (+0,8%) Huawei – 34,2 miljoen verkochte smartphones (+21,7%) Oppo – 25,6 miljoen verkochte smartphones (+29,8%) Vivo – 18,1 miljoen verkochte smartphones (+23,6%)