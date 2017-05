Twitter en Bloomberg beginnen online nieuwszender

Business

Recent wist Twitter voor het eerst in tijden weer wat positievere cijfers te noteren. Tegelijk met die cijfers, was er van CEO Jack Dorsey de opmerking dat zijn sociale medium zich meer zou focussen op live video’s. De eerste stap in die hernieuwde focus is een samenwerking met persbureau Bloomberg.

The Wall Street Journal meldt dat Twitter en Bloomberg een online nieuwszender zullen beginnen, waar 24 uur per dag en 7 dagen per week het laatste nieuws verteld wordt. “Het is gericht op het belangrijkste nieuws voor een wereldwijd publiek en zal een bredere focus krijgen dan ons huidige netwerk,” vertelde CEO Justin Smith van Bloomberg Media.

Het kanaal heeft nog geen naam en zal in de herfst live gaan. Het is niet de bedoeling dat daar beelden van de reeds bestaande televisietak van Bloomberg uitgezonden worden. In plaats daarvan moeten live berichten van de vijf bureaus die Bloomberg verspreid over de wereld heeft, gebruikt worden. Die berichten worden verder aangevuld met video’s van Twitter-gebruikers.

CFO Anthony Noto van Twitter laat weten dat het kanaal op deze manier een nieuw publiek wil bereiken, dat niet bereid is om te betalen voor televisie maar wel nieuws wil consumeren. Twitter zond afgelopen kwartaal al 800 uur aan live video’s uit en de bedoeling is dat dit alleen maar meer wordt.

Daarmee voegt Twitter zich overigens bij een lange lijst aan andere techbedrijven die zich toeleggen op livestreaming. YouTube en Facebook boeken er bijvoorbeeld al succes mee, maar laten tegelijk zien dat er behoorlijk wat voorzichtigheid mee gemoeid moet gaan. Zo worstelt Facebook met het aanpakken van livestreams van verkrachtingen en moorden.

Voor Twitter vormen live video’s een belangrijke manier om extra geld te kunnen verdienen. Het sociale medium heeft daar grote moeite mee: afgelopen kwartaal daalde de omzet met 7,8 procent naar 548 miljoen dollar en boekte het een verlies van 62 miljoen dollar. Dat terwijl er wel 9 miljoen nieuwe gebruikers bij kwamen.