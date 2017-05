Apple stopt voorlopig met betalen royalty’s Qualcomm

Business

Het slepende conflict tussen technologiereuzen Apple en Qualcomm is nog iets heftiger geworden. Apple heeft besloten voorlopig geen licentiekosten te betalen aan Qualcomm. Die betalingen worden pas hervat als een rechter uitsluitsel geeft over het slepende conflict. Voor Qualcomm is het reden om de winstverwachting over het komende kwartaal omlaag bij te stellen.

Qualcomm laat tegenover CNet weten dat Apple “eenzijdig besloten [heeft] de voorwaarden van de contracten als onacceptabel te bestempelen”. Daar kan het zich niet in vinden en aangezien Apple volgens Qualcomm al dik een decennium gewoon betaald heeft, wil het niet onderhandelen.

Apple heeft om die reden besloten te wachten met nieuwe betalingen aan Qualcomm tot een rechter zich over de onderlinge afspraken gebogen heeft. “We proberen al vijf jaar een licentieovereenkomst te sluiten met Qualcomm, maar zij hebben tot nu toe altijd geweigerd tot eerlijke voorwaarden te komen,” stelt het bedrijf in een reactie.

Het directe gevolg hiervan is een winstalarm van Qualcomm. Dat heeft aan zijn investeerders laten weten dit kwartaal minder winst te behalen dan verwacht. Eerder werd er uitgegaan van een omzet tussen de 5,3 en 6,1 miljard dollar, maar nu denkt Qualcomm maximaal 4,8 tot 5,6 miljard dollar om te zullen zetten. Ook waarschuwt het dat de winst per aandeel lager uit zal vallen.

Qualcomm is wereldwijd een van de belangrijkste fabrikanten van chips voor smartphones. Apple stelt dat Qualcomm jarenlang te hoge licentiekosten gerekend heeft en wil daarom een nieuwe afspraak maken met Qualcomm. Dat laatste stelt echter dat zijn afspraken gewoon kloppen en ook gelden voor andere fabrikanten.

Onlangs escaleerde de zaak, toen Apple besloot om Qualcomm aan te klagen. In de Verenigde Staten eiste het maar liefst 1 miljard dollar van Qualcomm. Enige tijd later breidde Apple de zaak uit naar China en besloot Qualcomm in een reactie een schadeclaim in te dienen tegen Apple om misgelopen licentie-inkomsten.