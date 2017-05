Samsung brengt stemcommando’s naar Zuid-Koreaanse variant Bixby

Consumer

Samsung heeft stemcommando’s geactiveerd voor digitale assistent Bixby. Oorspronkelijk zou de functie tegelijk met de Galaxy S8 en S8 Plus smartphones (recensie) gelanceerd worden, maar werd wegens onbekende problemen uitgesteld. Vandaag heeft Samsung echter bericht verstuurd naar Zuid-Koreaanse gebruikers van de Galaxy-toestellen, waarin te lezen valt dat stemcommando’s nu mogelijk zijn.

Dit meldt ZDNet op basis van berichten uit Zuid-Korea. Daarmee is de functionaliteit overigens nog lang niet voor iedereen beschikbaar. De Engelstalige versie van Bixby heeft de functie bijvoorbeeld voorlopig nog niet. Naar het schijnt duurt dat op zijn minst tot eind deze maand. Ook is er nog geen Nederlandstalige versie van Bixby en is ook niet bekend wanneer die er komt.

Half april bleek de Engelstalige versie van Bixby vertraagd te zijn. Dat zou komen omdat Samsung problemen ontdekte met de stemfuncties – een feit dat op een later moment bevestigd werd toen Samsung Bixby wel installeerde met de Galaxy S8-telefoons, maar zonder de mogelijkheid van stemcommando’s. Ondertussen is er een oplossing voor gevonden en is Samsung begonnen met de uitrol van de functie, eerst naar Zuid-Korea en dan naar de andere talen waarin de assistent beschikbaar is.

Bixby is voor Samsung een belangrijk onderdeel van de toekomstplannen. Toen de digitale assistent aangekondigd werd, liet Samsung weten dat het de bedoeling is de Bixby verregaand te integreren met allerhande producten. Mensen moeten alleen nog maar Samsung-producten willen hebben in de toekomst, die allemaal met behulp van Bixby aan elkaar gekoppeld zijn en met Bixby bestuurd kunnen worden.

Samsung maakte Bixby op basis van de software van Viv Labs, dat het in oktober 2016 overnam. Dat bedrijf werd opgericht door voormalig medewerkers van Apple en gebruikt kunstmatige intelligentie om ingewikkelde vragen te leren begrijpen. Zo ver is Bixby nog niet, maar Samsung werkt hard aan de realisering van die optie.