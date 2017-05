Samsung krijgt toestemming om zelfrijdende auto op openbare weg in Zuid-Korea te testen

Business

De Zuid-Koreaanse overheid heeft Samsung toestemming gegeven om zijn zelfrijdende auto’s op de openbare weg te testen. Het gaat voor Samsung vooral om de software en hardware die nodig zijn om auto’s autonoom te laten rijden. Het bedrijf wil dus niet zelf auto’s bouwen.

Dit meldt de website The Investor. Samsung ziet vooral een rol voor zichzelf als technologiereus, om de sensoren, computermodules en software te leveren waarmee auto’s zelf kunnen rijden. De Zuid-Koreaanse overheid zet flink in op zelfrijdende auto’s – sinds februari 2016 gaf het aan twintig bedrijven toestemming om proeven te doen.

Samsungs zelfrijdende auto is een Hyundai-voertuig dat uitgerust is met speciale camera’s en sensoren. Ook heeft Samsung speciale software in ontwikkeling die het voor de voertuigen mogelijk maakt om ook in extreme weersomstandigheden te rijden. Regen en felle zon zouden zodoende geen problemen moeten vormen voor de zelfrijdende auto’s.

Samsung is niet bepaald de enige technologiereus die kijkt naar zelfrijdende auto’s. Apple schijnt bijvoorbeeld toestemming te hebben gekregen om soortgelijke proeven uit te voeren in Californië. Daarnaast wil ook Apple de technologie ontwikkelen, in plaats van zelf auto’s te produceren.

Meerdere bedrijven zijn in een ware wedloop verzeild geraakt om als eerste een volwaardige en geheel zelfstandig rijdende auto op de markt te kunnen brengen. Zo heeft Tesla al meerdere functies die dit mogelijk moeten maken naar zijn voertuigen gebracht. En dan is er nog het zusterbedrijf van Google, Waymo, dat begonnen is met openbare proeven.