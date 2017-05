Zyxel brengt met de Aurora een ip-camera voor thuis op de markt

Consumer

Zyxel heeft de beschikbaarheid van een ip-camera voor thuisgebruik aangekondigd. Het is een Full HD-camera die officieel de naam Aurora Cloud Access Camera heeft gekregen, maar in het dagelijks leven als Aurora wordt aangeduid.

De camera valt met name op door de bijzondere driehoekige vormgeving. Volgens Zyxel zorgt dit ervoor dat hij veelzijdiger te plaatsen is en bijvoorbeeld eenvoudiger in lastige hoekjes gehangen kan worden. De camera kan gemonteerd worden aan het plafond, de muur met de meegeleverde mounting kit, maar kan ook op een bestaand statief geschroefd worden. Heb je geen zin om te schroeven, dan is het goed om te weten dat ook is voorzien in een magnetische bevestigingsmogelijkheid. Optioneel kun je binnenkort ook nog een alarmmodule en een PoE-module aanschaffen. Standaard is PoE dus niet beschikbaar en maakt hij verbinding met het netwerk via wifi.

Voor de sensor heeft Zyxel gewinkeld bij Sony en is men uitgekomen op een 1/2.8″ grote 2.1 MP CMOS sensor. In de glazen lens met een diafragma van f/2.0 en indrukwekkende groothoek van 145 graden is een IR-filter aangebracht en is er derhalve voorzien in nachtzicht. Verder heb je de beschikking over two-way audio. Je kunt dus zowel luisteren naar wat er gebeurt als zelf praten. Standaard wordt de voeding via USB Type-C geregeld, maar hier is dus op termijn een PoE-module te koop.

Zoals veel ip-camera’s voor thuisgebruik (denk aan de Nest Cams, de Logi Circle en de Netgear Arlo, maar ook de wat meer traditionele apparatuur van bijvoorbeeld Foscam en D-Link) gaat ook de bediening van de Zyxel Aurora middels een app. Het is mogelijk om de opnames op te slaan in de Zyxel Person Cloud Storage-omgeving. Hiervoor rekent Zyxel in tegenstelling tot de meeste andere fabrikanten overigens geen kosten. Daarnaast is er voorzien in 16 GB aan interne opslag, waar je de opnames ook naartoe kunt schrijven. Volgens het persbericht dat wij hebben ontvangen, is hij ook compatibel met NAS-apparaten van Synology.

De Zyxel Aurora Cloud Access Camera is binnenkort beschikbaar. Over de prijs is ons op dit moment nog niets bekend, maar we verwachten dat die in ieder geval onder de 200 euro zal liggen.