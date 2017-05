Foto’s tonen nog niet onthulde Microsoft Surface laptop

Hardware

Microsoft heeft later vandaag een speciaal evenement gepland in New York. Naar het schijnt zal het bedrijf dan zijn nieuwe Surface laptop onthullen, waarvan nu diverse renders en foto’s van gelekt zijn.

Een Twitteraar met de naam WalkingCat heeft de beelden gedeeld. Het gaat daarbij niet alleen om foto’s van de laptop in gebruik, maar ook van diverse renders. Die onthullen in elk geval al de vier kleuren waarin het apparaat verkrijgbaar zullen zijn: platinum, burgundy, cobalt blue en graphite gold.

Volgens de Twitteraar krijgt de laptop een 13,5 inch PixelSense display. Daarin zouden 3,4 miljoen pixels verwerkt zitten. Er zijn ook al andere details bekend van het apparaat: dit zou 1,25 kilogram wegen en 14,47 millimeter dik zijn aan de achterkant, 9,9 millimeter aan de voorkant.

Enigszins opmerkelijk is het geringe aantal ingangen dat te zien is aan de laptop. We zien enkel een USB-poort, mini DisplayPort en een Surface power connector. Een USB Type-C ingang is er bijvoorbeeld niet op te vinden.

Volgens WalkingCat is daarvoor gekozen omdat de laptop de concurrentie aan moet gaan met de Chromebook. De Surface laptop zou een budget-apparaat worden met een beperkte versie van Windows 10. Dat heet Windows 10 S en draait in de cloud, waardoor het stroomverbruik relatief laag moet zijn.

De laptop is nog niet officieel aangekondigd. Microsoft heeft later vandaag een speciaal evenement gepland in de Verenigde Staten, dat gericht is op het onderwijs.Mogelijk wordt de Surface laptop dan onthuld. De conferentie van Microsoft begint om 15:30 Nederlandse tijd. Mocht het apparaat niet vandaag onthuld worden, bestaat de kans dat ’t volgende week is, tijdens de Build Conference, voor ontwikkelaars.