Nieuwe 4K-monitor LG kan vier displays tegelijk tonen

Hardware

LG lanceert een nieuwe 4K-monitor, die vier displays tegelijk kan weergeven. Het nieuwste scherm bestaat uit een 42,5-inch ultra-HD paneel met resolutie van 3840×2160 pixels. De monitor is in eerste instantie alleen in Japan verkrijgbaar. Of er ook een Nederlandse release komt, is niet bekend.

De LG 43UD79-B beschikt over een IPS-paneel met contrastratio van 1000:1 en een kijkhoek van 178 graden. Het ondersteunt verder 1,07 miljard kleuren en heeft volgens LG een verversingssnelheid van 60 Hz. Daarmee doet het scherm het niet beter dan soortgelijke high-end monitors, wat LG probeert te compenseren door de toevoeging van een Game Mode, Black Stabilizer en Dynamic Action Sync modus. Voor gamesystemen met Radeon GPU’s, biedt de toevoeging van AMD’s FreeSync dynamische verversingssnelheid ook de mogelijkheid om schokkerig beeld te voorkomen.

LG heeft om het mogelijk te maken vier displays tegelijk weer te geven een boel ingangen ingebouwd. Aan de achterkant van het scherm zitten twee HDMI 2.0 poorten, twee HDMI 1.4 poorten, een DisplayPort 1.2a met FreeSync en een USB-C poort die ook DisplayPort-signalen kan verwerken. De monitor kan dankzij al die ingangen input van vier apparaten tegelijk verwerken. Daarvoor zijn er verschillende configuraties ter beschikking: split-screen, maar ook een picture-in-picture modus.

Ook interessant is de toevoeging van twee USB 3.0-ingangen. Daardoor kunnen er met één muis en toetsenbord twee computers tegelijk bediend worden. Tot slot maakt LG het ook nog mogelijk de monitor te gebruiken als een 42,5-inch 4K-televisie te gebruiken, door twee Harman Kardon-speakers in te bouwen en een afstandsbediening mee te leveren.

In Japan wordt de monitor op 19 mei uitgebracht en zal deze 83.000 yen kosten. Omgerekend is dat zo’n 700 euro. Of en wanneer de monitor naar de Benelux komt is niet bekend.