Google, Amazon en eBay trekken Apple Watch-apps terug

Het is enigszins zorgelijk nieuws voor Apple: enkele grote apps zijn teruggetrokken uit de App Store voor de Apple Watch, zonder dat mensen dat direct opgemerkt hebben. Onder meer Google, Amazon en eBay hebben de ondersteuning van hun apps voor watchOS stopgezet. Of en wanneer ze terugkomen is niet bekend.

De afgelopen paar weken is voor een aantal grote apps de ondersteuning stopgezet. Zo verwijderden Google, Amazon en eBay hun apps enkele weken geleden middels een update en deed ook het Nederlandse RTL iets soortgelijks. Dat de apps al enige tijd niet meer werken op watchOS, maar nu pas opgemerkt wordt, is zorgelijk voor Apple.

Het volgens AppleInsider de vraag rijzen in hoeverre apps op de Apple Watch (en ook smartwatches van concurrenten) gebruikt worden. Dat het zo lang geduurd heeft – Google verwijderde zijn app half april – voordat het nieuws opgemerkt werd, wijst er namelijk op dat ze niet of nauwelijks gebruikt worden. De ontwikkeling van apps, speciaal voor watchOS is dan juist weer redelijk prijzig en het gaat om sommige high profile apps die er niet meer in staan.

AppleInsider speculeert dat het lage gebruik van de apps reden is voor de bedrijven om te stoppen met de ondersteuning ervan. Tegelijk zouden ontwikkelaars ook niet zo tevreden zijn met de prestaties van de Apple Watch. Daarvan is vorig jaar een tweede iteratie (recensie) uitgebracht, met betere processor en vernieuwde mogelijkheden. Toch draaien sommige wat zwaardere apps nog erg langzaam.

Google heeft tot dusverre als enige gereageerd op het verdwijnen van de app. Het bedrijf gaat niet in op de redenen, maar laat wel het volgende weten: “We hebben de Apple Watch-ondersteuning uit onze nieuwste iOS-release verwijderd, maar verwachten het in de toekomst weer te zullen ondersteunen.”