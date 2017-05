IBM opent nog eens vier datacenters en brengt totaal op 55

Services

Bij IBM wordt fors geïnvesteerd in de cloudinfrastructuur, de oude IT-gigant wil nog niet van opgegeven weten en wil nog steeds de concurrentie aan met Amazon Web Services, Google’s Cloud Platform en Microsoft Azure. Met de opening van vier nieuwe datacenters in de Verenigde Staten is het cloudnetwerk inmiddels uitgebreid naar 55 datacenters, waarvan 22 in de Verenigde Staten.

IBM en Oracle volgen op gepaste afstand van de drie eerder genoemde cloudomgevingen, maar daar zijn beide spelers niet tevreden mee. IBM ziet vooral veel potentie in de cloud en is ook bereid daar forse investeringen voor te doen. Vorige week heeft het bedrijf bekendgemaakt nog eens vier datacenters geopend te hebben, waarmee het totaal uit komt op 55. De nieuwe datacenters zijn geopend in Dallas, Texas en Washington DC.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers maakte IBM bekend dat de omzet uit clouddiensten is gestegen met 33 procent. De totale omzet uit clouddiensten kwam daarmee het afgelopen jaar op 14,6 miljard dollar. Voldoende reden om dus nog even te investeren in de cloud en te proberen die groei vast te houden. IBM begint wel degelijk een grote speler te worden in de cloudmarkt en de vraag is nu wanneer ze zich echt tussen de grote drie in de markt kunnen manoeuvreren. Dat lijkt in dit tempo een kwestie van tijd te zijn, al zit de concurrentie ook niet stil, alle partijen investeren fors in de cloud en de uitbreiding van datacenters en regio’s.

De bedoeling is dat IBM dit jaar nog meer datacenters gaat openen en de infrastructuur verder gaat uitbreiden om nog meer enterprisediensten te kunnen aanbieden op het gebied van kunstmatige intelligentie, Big Data, Blockchain en Internet of Things.

Hoewel IBM de laatste tijd hoog van de toren blaast over Watson, is het productaanbod in de cloud enorm breed. Zo biedt IBM ook nog steeds bare metal servers aan gecombineerd met Nvidia GPU’s, waarmee ontwikkelaars applicaties kunnen draaien die enorm veel rekenkracht vereisen voor bijvoorbeeld machine learning. Met Bluemix heeft IBM ook een grote OpenStack cloud.

Vorige week wist Techzine te melden dat de omzet van IBM, al 20 kwartalen op rij daalt. IBM heeft echt nieuwe producten nodig, om het bedrijf weer te laten groeien, de cloud lijkt daarin een grote rol te gaan spelen.