Microsoft presenteert Windows 10 S als concurrent voor Chrome OS

Microsoft heeft zojuist een nieuwe versie van Windows 10 gepresenteerd, Windows 10 S. Deze nieuwe versie van Windows 10 is bedoeld om te concurreren met Google’s Chrome OS, hierdoor zal de licentieprijs voor deze Windows-versie veel lager komen te liggen en voor scholen zelfs gratis worden. De bedoeling is dat er goedkope pc’s en laptops op de markt gaan komen met deze Windows 10 S-versie, Microsoft spreekt over een instapbedrag van 189 dollar.

In de Verenigde Staten is al enkele jaren een trend gaande dat in het onderwijs de Google Chromebooks steeds maar populairder worden. Nu Microsoft de strijd met zijn mobiele besturingssysteem heeft verloren is het belangrijk dat het wel een grote speler blijft op de markt van desktopbesturingssystemen. Vandaar ook dat het bedrijf probeert iets terug te doen, met Windows 10 S. Deze Windows 10-versie is veel goedkoper dan een normale Windows 10-licentie maar zal daardoor ook enkele beperkingen kennen, zo is deze versie totaal ongeschikt voor veel bedrijven, maar weer zeer bruikbaar in het onderwijs.

Microsoft heeft verder de restrictie opgelegd dat applicaties alleen kunnen worden geïnstalleerd vanuit de Windows Store. Binnen Windows 10 S kan je dus niet zomaar zelf een applicatie installeren buiten de Windows Store om. Dit betekent overigens niet dat alleen de op maat gemaakte Windows 10-apps draaien op dit besturingssysteem, want tegenwoordig staan ook gewoon win32-apps in de Windows Store, ook die zullen gewoon werken op Windows 10 S, zolang de app maar wordt geïnstalleerd (en eventueel aangeschaft) via de Windows Store. Het verdienmodel voor Microsoft zit in de apps, hoewel veel apps gratis zijn tegenwoordig, pakt het bedrijf toch 30 procent van de omzet op de betaalde apps. Op die manier kan het de misgelopen licentiekosten weer goed maken.

Er komt ook een upgrade mogelijkheid, waarbij een Windows 10 S systeem kan worden geüpgrade naar Windows 10 Pro. Zodat wel gewoon alle apps erop kunnen draaien.

Microsoft zet verder vooral in op eenvoudig beheer en gebruik. Een leraar kan bijvoorbeeld eenvoudig een app installeren op alle laptops in de klas, zodat alle studenten die snel kunnen gebruiken. Qua gebruik is het besturingssysteem ook geoptimaliseerd zodat deze snel opstart en goed overweg kan met de beperkte hardware.

De eerste laptops en systemen met Windows 10 S moeten vanaf deze zomer beschikbaar komen, net op tijd voor het volgende schooljaar.