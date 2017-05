Google en Facebook hebben 20% advertentieomzet in handen

Business

Google en Facebook hebben maar liefst een vijfde van de wereldwijde advertentiemarkt in handen. Tussen 2012 en 2016 ging 64 procent van elke nieuwe euro die aan advertenties werd uitgegeven naar Google of Facebook. Van de twee bedrijven is Google veruit het grootste.

Dit meldt onderzoeksbureau Zenith in zijn jaarlijkse publicatie over advertentie-inkomsten. Het moederbedrijf van Google, Alphabet, neemt de eerste stek in beslag, met een advertentieomzet van maar liefst 79,4 miljard dollar. Daarmee is het driemaal zo groot als Facebook. Het mediabedrijf van Mark Zuckerberg boekte als nummer twee in 2016 een advertentieomzet van 26,9 miljard dollar.

Zenith schrijft dat het dit jaar voor het eerst is, dat de advertentie-inkomsten uit internet hoger zijn dan die op televisie. Toch staan er opmerkelijk weinig internetbedrijven in de top dertig die het publiceerde. Naast Facebook en Alphabet zijn dat er nog vijf: Baidu, Microsoft, Yahoo, Verizon en Twitter.

De zeven bedrijven waren gezamenlijk goed voor een advertentieomzet van 132,8 miljard dollar. Dat is 73 procent van alle uitgaven aan internet-advertenties. Ook is het wereldwijd 24 procent van alle advertentie-uitgaven. Daarmee groeien de bedrijven in belang en lijkt het erop dat de ontwikkeling voorlopig door zal gaan.

In de top dertig staan verder bovenal Amerikaanse ondernemingen – twintig om precies te zijn. Daarna zijn China en Duitsland bedrijven met flinke aanwezigheid, uit die landen komen elk drie advertentiebureaus in de lijst. Tot slot zijn er nog vier landen met één bedrijf in de lijst: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Brazilië en Italië.

De complete top dertig over 2016 ziet er als volgt uit: