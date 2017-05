Veiligheidszorgen over de cloud geen obstakel bij adoptie bedrijven

Networking

Het topmanagement van bedrijven maakt zich als het aankomt op de adoptie van dataopslag in de cloud nog altijd zorgen over security. Ondanks die zorgen stappen steeds meer bedrijven over op de cloud. Uit onderzoek blijkt dat de helft van bedrijfskritische gegevens tegen 2019 op het internet bewaard wordt.

Dit blijkt uit een nieuw onderzoek dat uitgevoerd is door Teradata. Acht van de tien managers noemde security als punt van zorgen bij het opslaan van gegevens in de cloud. Tegelijk denken managers dat meer dan de helft van data van IT (56%), klanten (53%) en financiële afdelingen (51%) in 2019 de cloud zal staan.

Van de ondervraagden geeft 40 procent aan dat security een risico is. 25 procent gelooft dat de adoptie van cloud-data zelfs zal resulteren in meer veiligheidsincidenten. Een belangrijk probleem dat daarbij gesignaleerd wordt is een gebrek aan controle (25%).

Desondanks lijken veel topmanagers aan de cloud te willen beginnen. 52% van de respondenten van Teradata zegt namelijk dat beperkt draagvlak onder het bestuur de voornaamste reden is waarom cloud-data nog niet ingevoerd is. Ook het ontbreken van goed personeel (22%) wordt genoemd als reden waarom de adoptie nog niet begonnen is.

Veel respondenten (30%) denken dat de adoptie van cloud-data alleen maar toeneemt de komende twee jaar. Op dat vlak is wel een interessante verdeling te zien in sectoren die overstappen naar cloudopslag. Vooral in de gezondheidszorg (59%) willen managers aan de cloud. Als het aankomt op telecom (48%) en marketing (48%) is er ook nog een breed draagvlak, maar op juridisch vlak is er nauwelijks (27%) behoefte aan de cloud. Ook nutsbedrijven willen er niet aan, die steken volgens het onderzoek liever geld in de ontwikkeling van hun IT-infrastructuur (64%) en R&D/engineering data (52%).

Marc Clark, director of cloud-strategy en deployment bij Teradata, licht de resultaten van het onderzoek als volgt toe: “Onze boodschap aan organisaties over de hele wereld is dat cloud eigenlijk een van de veiligste middelen is voor virtuele opslag. Ons onderzoek laat bezorgdheid zien, maar de feitelijke adoptie van cloudopslag groeit snel. Cloudopslag blijft zeer kosteneffectief en er zijn bovendien manieren om het veilig te beheren.”