Drie nieuwe smart managed PoE-switches bij Netgear

Netgear heeft zijn switching-portfolio uitgebreid met drie nieuwe modellen, de GS418TPP, GS510TPP en de GS510TLP. Deze modellen hebben met elkaar gemeen dat ze alle PoE+ aanbieden, waarmee apparaten zoals VoIP-telefoons, IP-camera’s, access points en dergelijke van stroom kunnen worden voorzien via de ethernetkabel. De nieuwe producten zijn gericht op middelgrote en kleine bedrijven in de hospitality, zorg, retail en het onderwijs.

Het zijn alle drie managed switches. Ze zitten tussen Layer 2 en Layer 3 in, getuige de Layer 2+ en Layer 3 Lite-termen die Netgear gebruikt. De bedoeling van deze wat ons betreft onnodig verwarrende termen is onder andere om aan te geven dat de switches wel enkele Layer 3-functies hebben, maar niet alle. Zo is Layer 3 static routing mogelijk, maar zijn niet de volledige routing-functies beschikbaar. Voor het gros van de kleinere en middelgrote bedrijven zal dit niveau van management overigens volstaan. Zoals al aangegeven hebben we hier te maken met PoE+-switches (802.3at), die zo’n 25 watt per poort kunnen leveren. Zeker als je zwaardere 802.11ac Wave 2 access points van stroom wilt voorzien, dan is PoE+ geen overbodige luxe. Met de 15 watt per poort van standaard PoE red je het dan niet altijd namelijk.

In de basis verschillen de drie nieuwe switches dus niet zoveel van elkaar. De verschillen zitten met name in het aantal poorten en in het beschikbare PoE-budget, het maximale wattage dat de switch als geheel kan leveren aan aangesloten apparatuur. Dat een PoE+-switch per poort 25 watt kan leveren zegt namelijk niet alles. Je kunt niet zomaar het aantal poorten maal 25 watt doen. De stroomvoorziening in de switch zelf moet dit ook kunnen leveren.

Netgear GS418TPP

De GS418TPP beschikt over 16 gigabit PoE+-poorten en twee SFP+-aansluitingen, waarmee je de switch op glas aan kunt sluiten, bijvoorbeeld als je de switch op een relatief grote afstand van de ‘core’ van je netwerk plaatst. Het PoE-budget is met 240 watt lekker ruim en hij heeft de langwerpige, slanke vormgeving meegekregen die we inmiddels kennen van de modellen met het door Netgear ontwikkelde Virtual Anywhere mounting-systeem. Dit houdt in dat je hem niet alleen met schroefjes ergens aan kunt bevestigen, maar ook met tiewraps, bijvoorbeeld aan een poot van een bureau. Het is uiteraard ook gewoon mogelijk om hem in een rack te hangen.

Naast de GS418TPP zijn er nog twee nieuwe 8-poort switches, de GS510TPP en de GS510TLP. Uiterlijk zijn deze identiek. Beide naast de 8 gigabitpoorten eveneens twee SFP+-poorten voor fiber uplinks. Het voornaamste verschil tussen de twee modellen zit in het beschikbare PoE-budget. Bij de GS510TPP is dat 190 W – dus nagenoeg de volledige 25 watt per poort die PoE+ maximaal kan leveren – bij de GS510TLP moet je het doen met 75 watt. Dat laatste is op zich ruimschoots voldoende voor een wat kleinere organisatie of afdeling, met bijvoorbeeld een access point en enkele telefoons.

Netgear GS510TPP

Hieronder zie je een overzicht van de belangrijkste features van de nieuwe switches:

Layer 3 static routing met 32 routes (IPv4 en IPv6) voor interVLAN local routing

Geavanceerde VLAN-ondersteuning voor betere netwerksegmentatie

Geavanceerde PoE-instellingen per poort voor remote power management van via PoE verbonden devices, waaronder operation scheduling

Energie-efficiënte ethernet (IEEE 802.3az) voor maximale stroombesparing

Aanpasbare L2 netwerkfunctionaliteiten zoals VLANs, Rapid Spanning Tree, IGMP Snooping en Querier, IGMP Fast Leave

Geavanceerde Smart Switching-functionaliteiten, waaronder IPv4/IPv6 Layer 3 static routing, DiffServ QoS policies, LACP Link Aggregation, Broadcast control, Denial of service-bescherming

Levenslange hardware-garantie met levenslange verzending van vervangende onderdelen op de eerstvolgende werkdag en levenslange technische ondersteuning

De nieuwe switches zijn per direct beschikbaar. De adviesprijzen zullen we toevoegen op het moment dat we die binnen hebben.