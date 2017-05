Microsoft onthult MacBook-concurrent Surface Laptop

Hardware

Nadat gisteren al de eerste foto’s lekten, heeft Microsoft nu zijn nieuwste Surface-apparaat onthuld: de Surface Laptop. Het 13,5-inch apparaat is gericht op studenten en moet het volgens Microsoft opnemen tegen de MacBook. Standaard staat er verder de lichtere variant van Windows 10 die gisteren gepresenteerd werd op.

De Surface Laptop heeft volgens Microsoft het dunste lcd-touchscreen ooit. Dat 13,5-inch paneel heeft een aparte beeldverhouding van 3:2 en is van het type PixelDense. Daarin zitten 3,4 miljoen pixels ingebouwd. Aangezien het om een touchscreen gaat, kunnen gebruikers een Surface Pen gebruiken om op het scherm te tekenen. Met dat scherm en enkele high-end features, hoopt Microsoft een MacBook-killer in handen te hebben.

Om die reden heeft het bedrijf bijvoorbeeld gekozen voor een aluminium ontwerp, aangevuld met een alcantara-toetsenbord. Dat werd eerder al meegeleverd met de Surface Pro 4 en is omhuld in een soort suède. Er zitten verder nauwelijks gaten in de Surface Laptop. Zo zijn er geen luidsprekers ingebouwd, maar komt de muziek uit luidsprekers die in het toetsenbord ingebouwd zijn. Microsoft heeft verder gekozen voor een SD-poort en een USB-ingang.

Afgezien van een goed scherm en een high-end ontwerp, kan er tussen twee varianten gekozen worden. De standaardversie van de Surface Laptop draait op een Intel Core i5 processor. Verder is er ook een i7-variant. Volgens Microsoft moet de laptop in beide gevallen 14,5 uur kunnen draaien op een volgeladen accu. Het lijkt er echter op dat dit alleen mogelijk is als de laptop draait op het voorgeïnstalleerde Windows 10 S, dat gisteren als concurrent van ChromeOS gepresenteerd werd. Het is bij aanschaf mogelijk om te upgraden naar een gewone versie van Windows 10, maar vermoedelijk heeft dat wel enige invloed op de prestaties van onder meer de accu.

Het goedkoopste i5-model heeft 4GB aan werkgeheugen en een SSD-opslagcapaciteit van 128GB. Het model kost 1.149 euro en is vanaf 15 juni verkrijgbaar in de kleuren zilver, bordeauxrood, kobaltblauw en witgoud. De duurste variant is voorzien van een i7-processor, 16GB werkgeheugen en 512GB SSD-opslag. Enkel de zilveren versie is al te preorderen in Nederland, de rest volgt in juni.