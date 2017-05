Apple verkoopt weer minder iPhones maar maakt meer winst

Business

Apple heeft de verkoopcijfers en omzet over het afgelopen kwartaal bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat er wederom minder iPhones verkocht werden. Maar daar staat tegenover dat het bedrijf een hogere omzet boekte en ook meer winst gemaakt heeft over het eerste kwartaal van 2017.

Het eerste kwartaal van 2017 was de omzet van Apple 52,9 miljard dollar. Dat is een flinke groei ten opzichte van vorig jaar, toen de omzet 50,6 miljard dollar bedroeg. De winst was ook fors, 11 miljard dollar tegenover 10,5 miljard dollar een jaar eerder.

Minder iPhones, meer omzet

Voor het tweede kwartaal op rij verkocht Apple weer minder iPhones. De komst van de iPhone 7 wist dat vorig jaar enigszins recht te trekken, maar het effect was – vermoedelijk door het uitblijven van grote veranderingen – van korte duur. Er gingen dit eerste kwartaal in totaal 50,8 miljoen iPhones over de toonbank. Dat is een procent minder dan de 51,2 miljoen van een jaar eerder.

Ondanks dat Apple minder telefoons verkocht, wist het wel een hogere omzet te behalen uit de verkoop van de toestellen. Dat valt te danken aan de gemiddelde prijs van de toestellen die steeg. Waren die vorig jaar nog gemiddeld 642 dollar, is dat dit kwartaal 655 dollar per exemplaar.

MacBooks & iPads

Apple verkocht minder iPhones, maar wist meer MacBooks te leveren. Dat waren er met 4,2 miljoen vier procent meer dan een jaar eerder. Daarmee groeien de verkopen van Macs voor het tweede kwartaal op rij. Het is een knappe prestatie van Apple, want er is kritiek op het uitblijven van grote vernieuwingen in deze producten.

Een categorie waarin het uitblijven van die vernieuwingen meer te merken valt, is die van de iPad. Wederom daalden de verkopen, dit kwartaal met 9 procent naar 8,9 miljoen. Dat effect is overigens in de hele tabletmarkt te zien, dus niet alleen bij Apple. Deel van de reden schijnt te liggen in het feit dat consumenten gemiddeld langer doen met een tablet dan andere elektronische apparaten.

Veel meer Watches

Dan zijn er nog de “andere producten” waar onder meer de Apple Watch en Apple TV onder vallen. De omzet in deze categorie groeide volgens Apple met 31 procent. Tim Cook stelt dat die groei vooral te merken viel bij de Apple Watch, waarvan de verkopen verdubbeld zouden zijn,

Als dat klopt, is dat een interessante ontwikkeling. Gisteren meldden we nog dat onder meer Google en Amazon hun apps niet langer toespitsen op WatchOS, en speculeerden we dat de smartwatches niet meer populair zijn. Als er echt sprake is van groei, zoals Apple dat zegt, zou die beweging wel eens omgekeerd kunnen worden.

Inkomsten uit diensten & toekomst

Tot slot groeien de inkomsten uit diensten met 18 procent. Daaronder vallen onder meer inkomsten uit de App Store (+40%) en Apple Music. Hoeveel groei Apple haalde uit zijn muziekdienst is niet bekend, maar het zou meer dan tien procent zijn.

De verwachting voor het komend kwartaal, is dat Apple nog minder iPhones zal verkopen. De telefoontoestellen hebben te maken met grote concurrentie, onder meer van de Samsung Galaxy S8. Daarnaast zullen veel mensen vermoedelijk wachten tot de iPhone 8 uitkomt. Dat is waarschijnlijk in september het geval.