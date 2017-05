Nuance breidt aanbod biometrie uit in strijd tegen fraude

Security

De Nuance Security Suite wordt uitgebreid met een reeks nieuwe biometrische functies. Nuance kondigt vandaag aan dat het onder meer stem-, gezichts- en gedragsherkenning toevoegt aan het pakket. Daarmee moet fraude nauwkeuriger gedetecteerd kunnen worden en zouden bedrijven flink wat geld moeten kunnen besparen.

“Fraude blijft een ernstig wereldwijd probleem en de impact op consumenten kun je niet negeren,” zegt Robert Weideman, senior vice president, general manager, Enterprise Division, Nuance. “Organisaties hebben nu meer dan ooit de kans om agressiever tegen fraude op te treden. Niet alleen om de enorme kosten die met fraude gemoeid zijn tegen te gaan, maar ook om het vertrouwen van consumenten te versterken. Recente ervaringen van onze klanten laten de voordelen duidelijk zien voor zowel de organisatie als de consument.”

De invloed van fraude is groot op klantervaringen en meteen ook op organisaties. Gemiddeld haakt 25% van de consumenten af bij een organisatie waar een fraude-incident plaatsvond, zelfs als dat incident naar mening van de consument wel goed werd opgepakt. Het zorgt over het algemeen ook voor een veel negatievere mening (21%) over een organisatie en daarin valt dus nog veel winst te behalen voor bedrijven.

Biometrie wordt over het algemeen gezien als een veilige en gebruikersvriendelijke verificatiemethode, waarmee uitstekende resultaten worden geboekt in de strijd tegen fraude. Wereldwijd voeren steeds meer bedrijven biometrische verificatiemethoden toe aan hun producten, waarmee grote besparingen als het aankomt op schade door fraude gerealiseerd worden. Zo installeerde een Engelse bank de Nuance Security Suite en nam het aantal kapingen van bankrekeningen met 59% af. Om die reden breidt Nuance dan ook zijn Security Suite uit met de nieuwe biometrische functies.