Facebook lanceert Express Wi-Fi in India

In haar missie om de hele wereldbevolking online te krijgen heeft Facebook een nieuwe slag geslagen door Express Wi-Fi officieel te lanceren in India. Met deze nieuwe dienst kunnen lokale partners toegang tot het internet doorverkopen, om zo een nieuwe doelgroep te bereiken.

Door gebruik te maken van al bestaande Wi-Fi technologieën in India en samenwerkingen met Internet Service Providers (ISP), kan toegang tot lokale hotspots tegen een laag tarief worden doorverkocht. De Indiase telecomprovider Bharti Airtel is de grootste aangesloten partner en zij gaan de komende maanden 20,000 Wi-Fi hotspots vrijgeven. Naast Bharti Airtel zijn er meer ISP’s betrokken bij Express Wi-Fi in India, zij zullen in specifieke steden de toegang tot hotspots mogelijk maken. Het gaat om AirJaldi in Uttarakhand, Tikona in Gujarat, LMES in Rajasthan en binnenkort ook Shaildhar in Meghalaya. In 2016 werd al gestart met een proef op kleine schaal zoals dat op dit moment ook gebeurt in Tanzania, Nigeria en Indonesia. Eerder werden in Kenya al 100 openbare Wi-Fi hotspots commercieel toegankelijk gemaakt in de hoofdstad Nairobi.

Express Wi-Fi is onderdeel van het project Internet.org, een initiatief van Facebook in samenwerking met de bedrijven Samsung, Qualcomm, Nokia, Opera, Ericsson en Mediatek. Het doel is om samen met lokale partners het internet toegankelijk te maken voor zo’n 1,8 miljard mensen in minder ontwikkelde landen. Het initiatief heeft de afgelopen jaren al enkele projecten gelanceerd, waarvan Free Basics het bekendste is. Met Free Basics kan iedereen gratis toegang krijgen tot populaire websites, ook zonder (mobiel) internetbundel. In november 2016 maakten al ruim 40 miljoen mensen gebruik van deze dienst. Niet overal zijn ze even blij met dit initiatief, eerder verbood de Indiase overheid al het gebruik van Free Basics. Onder de noemer Connectivity Lab wordt geprobeerd om met bijvoorbeeld satellieten, drones en lasers internettoegang in afgelegen gebieden te faciliteren. Zo kan het onbemande vliegtuig Aquila op ongeveer 18 kilometer hoogte boven het aardoppervlak, gebieden zonder internet bereiken.