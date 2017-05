Qualcomm wil mogelijk import iPhones in de VS laten verbieden

Business

De ruzie tussen Qualcomm en Apple neemt steeds grotere proporties aan. Het schijnt dat Qualcomm nu wil proberen de import van iPhones te laten blokkeren in de Verenigde Staten. Daarmee zou een groot deel van de belangrijke inkomsten van Apple wegvallen.

Dit meldt het doorgaans betrouwbare persbureau Bloomberg op basis van een bron bij Qualcomm. Het bedrijf zou zich voorbereiden op een aanvraag bij de Amerikaanse International Trade Commission (ITC) om de import van de apparaten te blokkeren. Mocht dat doorgaan, zou Apple voor een fors probleem komen te staan, want deze herfst lanceert het de langverwachte iPhone 8.

De hele zaak is aan het rollen gekomen toen Apple een zaak opende tegen Qualcomm. Het zou jarenlang te hoge licentiekosten betaald hebben voor het gebruik van de technologie van Qualcomm en daarom wilde Apple 1 miljard dollar van het bedrijf zien. De zaak werd groter toen Apple een soortgelijke zaak in China lanceerde en vorige maand besloot zijn betalingen aan Qualcomm helemaal stop te zetten tot de zaak opgelost is. Dat leidde er bij Qualcomm toe dat de verwachte omzet dit jaar met een half miljard dollar omlaag bijgesteld moest worden.

De poging van Qualcomm om de import van iPhones te blokkeren is een manier van het bedrijf om aan andere klanten te laten zien dat het niet zomaar over zich heen laat lopen en dat ze gewoon moeten blijven betalen. Een succesvolle zaak bij de ITC zou Apple buitensluiten van de Amerikaanse markt, waar het 40 procent van de omzet met iPhones behaald. De wereldwijde verkoop van iPhones is goed voor 60 procent van de omzet van Apple, dus het zou een flinke klap zijn.