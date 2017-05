HP en Acer kondigen eerste Windows 10 S modellen aan

Hardware

HP en Acer zijn de eerste hardwarepartners van Microsoft die een laptop met daar het nieuwe Windows 10 S op onthuld hebben. De twee bedrijven lanceren goedkopere versies van reeds bestaande laptops. Beide producten zullen 299 dollar gaan kosten.

De laptop van HP is een nieuwe versie van de ProBook x360 Education Edition. Dat is een laptop met 11,6-inch scherm met resolutie van 1366×768 pixels. Dit model heeft een Intel Celeron processor, 4GB aan werkgeheugen en 64GB opslagcapaciteit. Het reguliere model met Windows 10 erop kost 329 dollar in de Verenigde Staten, maar deze Windows 10 S versie kost een paar tientjes minder. Het is dus maar de vraag of deze ‘downgrade’ het waard is als je voor een paar euro meer een volwaardige en completere versie van Windows 10 ter beschikking hebt.

Dan is er nog het apparaat van Acer, dat eveneens een vernieuwde versie van een reeds bestaand model is. Hierbij gaat het om een nieuwe versie van de TravelMate Spin B1 Convertible, een laptop met 11,6-inch touchscreen. Het scherm heeft een resolutie van 1920×1080 pixels en er wordt een stylus meegeleverd. Ook deze laptop draait op een Celeron-processor en heeft 4GB werk- en 64GB opslaggeheugen. Het reguliere model van deze laptop kost 399 dollar, dus dit model is wel stukken goedkoper.

Of de twee apparaten naar Nederland komen is nog niet bekend. Beide apparaten zijn toegespitst op de lichtere en goedkopere variant van Windows 10. Die werd eerder deze week onthuld onder de naam Windows 10 S en dient als concurrent voor ChromeOS. De uitgeklede variant van Windows 10 draait enkel op apps die bestaan in de Windows Store. Zo is het dus niet mogelijk om van standaardbrowser en -zoekmachine te wisselen.

Gisteren onthulde Microsoft zelf een laptop die op Windows 10 S draait. Dat is de Surface Laptop, met een 13,5-inch aanraakscherm, Intel Core i5-processor, 4GB werkgeheugen en een SSD-opslagcapaciteit van 128GB. Dat apparaat kost 1.149 euro.