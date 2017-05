Microsoft onthult op 23 mei nieuw product

Hardware

Microsoft heeft vandaag een nieuw evenement aangekondigd. Tijdens dat evenement zal het “de wereld laten zien wat het volgende is.” Wat er precies gepresenteerd zal worden staat niet in de uitnodiging. De presentatie vindt op 23 mei plaats in Shanghai.

Uit een bericht op Twitter blijkt dat Panos Panay, de topman die leiding geeft aan de ontwikkeling van Surface-producten, tijdens de presentatie aanwezig is. Hij schreef: “Zie je in Shanghai. 23 mei. #MicrosoftEvent #Surface”. Ook liet het bedrijf aan The Verge weten dat er nieuwe hardware onthuld zal worden.

Wellicht dat Microsoft tijdens het evenement de Surface Pro 5 gaat onthullen. Die wordt al langer verwacht en volgens journalist Paul Thurrot is het bedrijf bijna klaar met de ontwikkeling ervan. De Surface Pro 5 zou weinig verandering zijn ten opzichte van de voorganger. Het apparaat zou bijvoorbeeld voorzien zijn van de Surface Connect (en dus niet een USB-c connector) en draaien op een Intel Kaby Lake processor.

Microsoft heeft lang de tijd genomen om met nieuwe Surface-producten te komen. Vorig jaar oktober toonde het nog de Surface Studio, maar daarna liep het niet zo vlot met de onthulling van nieuwe Surface-hardware. Deze week was er pas voor het eerst een nieuw product, de Surface Laptop. Met die laptop hoopt Microsoft te kunnen concurreren met Apple’s MacBook.