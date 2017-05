Microsoft komt met extra veilige Edge-browser voor zakelijke gebruiker

Networking

Er is een nieuwe versie van Microsoft Edge uitgebracht, specifiek voor de zakelijke gebruiker. Die nieuwe browser is onder meer voorzien van de Windows Defender Application Guard, dat afgelopen september aangekondigd werd en nu klaar is om te testen. Met de technologie draait Edge in een virtuele machine, waardoor malware geen vat krijgt op de rest van de computer.

De Edge-versie met Application Guard bevindt zich in de Windows 10 Insider Preview Build 16188 en is niet standaard ingeschakeld. Daarvoor moet een gebruiker naar het “Schakel Windows-eigenschappen in of uit” menu gaan en daar de Application Guard selecteren. Zodra die ingeschakeld is, is het mogelijk om binnen Microsoft Edge speciale Application Guard schermen te openen.

De functie werkt middels Virtualization Based Security (VBS). Windows maakt indien de gebruiker een Application Guard scherm opent een virtuele computer, waarin de Edge browser draait. Daarmee staat deze los van andere applicaties, programma’s en Windows 10 zelf. Mocht er per ongeluk malware gedownload worden, dan heeft die geen effect op andere delen van de computer.

Andere browsers hebben soortgelijke toepassingen, maar volgens Microsoft is de Application Guard uniek. Dat komt omdat het gaat om een hardware container, die het onmogelijk maakt voor malware om door te sijpelen en toegang te krijgen tot de rest van het apparaat.

Edge draaien in een virtuele machine maakt het vermoedelijk wel iets trager. Daar komt bij dat op het moment dat Edge afgesloten wordt, alle cookies en gegevens verwijderd worden. Vooralsnog is de toepassing alleen beschikbaar voor mensen met Windows 10 Enterprise Edition, maar mogelijk zal de feature op een later moment naar gewone Microsoft-gebruikers komen.