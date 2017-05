Salesforce tekent meerjarige deal met Dell

Business

Salesforce tekent een meerjarige deal met Dell. De bedoeling is dat de Dell EMC infrastructuur gebruikt gaat worden in de wereldwijde datacentra van Salesforce. De 25.000 medewerkers van Salesforce zullen verder allemaal overstappen op Dell Latitude laptops.

De samenwerking werd gisteren aangekondigd door Dell. Salesforce zal de komende tijd gebruik gaan maken van NAS-opslag van Dell, producten voor dataprotectie en PowerEdge servers. Welke invloed de deal zal hebben op de reeds bestaande afspraken tussen Salesforce en Amazon Web Services is nog niet zeker.

Pakweg een jaar geleden kondigde Salesforce nog aan dat het gebruik zou maken van Amazon Web Services om zijn kernactiviteiten te hosten. Dat werd toen onthuld als onderdeel van een grote internationale infrastructurele uitbreiding. Veel van de diensten die Salesforce op dit moment aanbiedt draaien erop, waaronder Heroku, SalesforceIQ en de Salesforce IoT Cloud.

ZDNet speculeert dat Salesforce de publieke cloud zal blijven gebruiken, maar dat gaat combineren met zijn eigen datacentra. Tegelijk is het ook waarschijnlijk dat Salesforce in de toekomst minder gaat steunen op zijn eigen datacentra. CEO Marc Benioff laat in elk geval weten “blij” te zijn met de uitbreiding, die zou helpen “de schaal en innovatie te leveren die nodig zijn om de behoeften van onze groeiende wereldwijde klanten te ondersteunen”.