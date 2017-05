Apple gaat 1 miljard dollar in Amerikaanse fabrieken steken

Business

Apple gaat flink wat geld steken in de Amerikaanse industrie. CEO Tim Cook heeft laten weten dat zijn bedrijf 1 miljard dollar zal investeren. Welke bedrijven Apple gaat ondersteunen is niet bekend, dat zal later deze maand nog bekendgemaakt worden.

Dit vertelde Tim Cook toen hij te gast was tijdens het CNBC-programma Mad Money. Cook legde uit dat banen in de industrie erg in trek zijn in de Verenigde Staten. En dus heeft zijn bedrijf het tot zijn missie gemaakt om Amerikaans talent te ondersteunen. “Daarmee hopen wij een beweging te lanceren. Want als wij voor veel banen in de industrie kunnen zorgen, leidt dat tot extra banen. Je krijgt namelijk ook een dienstensector die zich daar omheen ontwikkelt,” aldus de CEO.

Cook legde verder uit dat hij meer vacatures opent voor Amerikaanse werknemers. Het bedrijf zorgt al voor twee miljoen banen in de Verenigde Staten en wat Cook betreft worden dat er alleen maar meer. “Veel mensen vragen me of ik geloof dat het de verantwoordelijkheid van een bedrijf is om banen te creëren. Ik zeg dan altijd dat een bedrijf waarden moet hebben, omdat het een verzameling van mensen is. En mensen moeten waarden hebben en dus moet een bedrijf dat ook. En een van de dingen die je moet doen, is iets terug geven. En hoe doe je dat? Wij geven iets terug door te werken aan een beter milieu en het bedrijf op hernieuwbare energie te laten draaien. We geven ook iets terug door banen te scheppen.”

Daarmee reageert Tim Cook op eerdere opmerkingen van de Amerikaanse president, Donald Trump. Die vertelt recent nog dat hij vindt dat Amerikaanse bedrijven vooral voor werkgelegenheid in het eigen land moeten zorgen en niet alleen voor goedkopere arbeidskrachten moeten kiezen. Die woorden lijken met de statements van Cook en de grote investering van Apple niet onopgemerkt gebleven.