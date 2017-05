VodafoneZiggo ziet klanten verdwijnen en omzet dalen

Business

Het eerste kwartaal van fusiebedrijf VodafoneZiggo is afgerond met minder klanten en een kleinere omzet. Ook verwacht het bedrijf dat de komende kwartalen niet veel beter worden: de omzet van het fusiebedrijf komt juist onder druk te staan door regelgeving en concurrentie op de telecommarkt.

Afgelopen kwartaal bedroeg de omzet (PDF) bij VodafoneZiggo ruim 1 miljard euro. Daarmee daalde die met 2 procent. Op mobiel vlak daalde de omzet met 7 procent. Verder daalde de operationele winst met 30 procent naar 53 miljoen euro. Vermoedelijk komt dat door toenemende concurrentie op de markt van telecomaanbieders.

Het fusiebedrijf verwacht dat de omzet de komende tijd onder druk blijft staan, mede door die concurrentie. Het moet het vooral opnemen tegen KPN en biedt daarom allerlei extra’s voor klanten die al hun diensten combineren. Toch zag VodafoneZiggo het aantal klanten dalen.

Minder klanten

VodafoneZiggo zag het aantal klanten op alle vlakken waar het bedrijf actief is dalen. Van de mobiele klanten zijn er nu nog 5,07 miljoen over – een jaar geleden waren dat er nog 5,23 miljoen. Er kwamen wel zo’n 7.600 klanten met een nieuw mobiel abonnement bij, maar dat compenseert het vertrek van 59.800 klanten niet.

Ook nam de hoeveelheid vaste klanten af; van 6,688 miljoen naar 6,685 miljoen. Volgens het bedrijf komt dat vooral omdat er minder televisie-abonnees zijn. Er verdwenen 4.600 vaste abonnees, een kleinere krimp dan een jaar geleden, toen er nog 39.900 verdwenen. De vraag of is die daling ook de komende kwartalen zo laag blijft, want het bedrijf gooit zijn abonnementsprijzen omhoog.

Bijna alles wordt duurder

Om die lagere omzet te compenseren zullen de abonnementen voor internet en televisie allemaal duurder worden. Vanaf 1 juli worden alle abonnementen tussen de 1 euro en 2,55 euro duurder. Dat zou nodig zijn wegens nieuwe investeringen in het netwerk en de toenemende kosten voor series, films en sport.

Toekomst

Voor de toekomst verwacht topman Jeroen Hoencamp dat er meer voordeel gehaald wordt uit de samenvoeging van Vodafone en Ziggo. Die synergievoordelen moeten uiteindelijk jaarlijks bijna 210 miljoen euro opleveren. Zo groot zijn die voordelen op dit moment nog niet en volgens Hoencamp moet er meer aan gedaan worden om dit te realiseren.