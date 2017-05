VodafoneZiggo: later dit jaar content downloaden in Ziggo Go en nieuwe samengestelde abonnementen

Consumer

VodafoneZiggo, de joint venture van Vodafone in Ziggo in Nederland, heeft de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar bekendgemaakt, iets waar we eerder vandaag al over berichtten. Daaruit blijkt dat de omzet jaar-op-jaar 2 procent is gedaald, onder andere vanwege stevige concurrentie op de mobiele markt (T-Mobile, Tele2) en van ander ‘quad-play’ aanbieders (KPN). Ook de veranderde (lagere) roaming-tarieven bij de Red-abonnementen zorgen voor minder inkomsten. Naast een gespecificeerde uiteenzetting van de cijfers, worden in het rapport tussen de regels door ook nog twee aankondigingen gedaan, die bovenop de ‘voordeeltjes’ komen die het bedrijf ongeveer een maand geleden aankondigde voor geselecteerde klanten van zowel Vodafone als Ziggo, en waar de Autoriteit Consument en Markt niet enorm van gecharmeerd lijkt te zijn overigens.

De eerste aankondiging van VodafoneZiggo heeft evenals de al genoemde ‘voordeeltjes’ te maken met samengestelde abonnementen, waarbij er speciale aanbiedingen gedaan kunnen worden voor mensen die zowel de diensten van Vodafone als die van Ziggo. Daar ligt volgens het rapport over de kwartaalcijfers de voornaamste groeimogelijkheid van VodafoneZiggo. Nog maar 25 procent van de mensen met een Ziggo-abonnement heeft ook een abonnement op mobiele Vodafone-diensten. Dit betekent dus dat er nog miljoenen potentiële klanten zijn die mogelijk verleid kunnen worden met een samengesteld abonnement. Vandaar ook dat VodafoneZiggo in de loop van dit jaar met nieuwe abonnementsvormen komt, om een combinatie van de diensten van de twee aanbieders aantrekkelijker te maken. Dit komt dus bovenop de al eerder genoemde extra’s en de korting van 5 euro die je op het moment al krijgt. Over de precieze invulling van de nieuwe samengestelde abonnementen doet VodafoneZiggo geen uitspraken.

De tweede aankondiging van VodafoneZiggo heeft te maken met de app van Ziggo, die tot voor kort als Horizon Go door het leven ging maar in het eerste kwartaal van dit jaar is hernoemd naar Ziggo Go. Deze app begint langzamerhand aan te slaan. Het gebruik ervan liet een groei zien van 34 procent jaar-op-jaar in het eerste kwartaal van 2017. Volgens VodafoneZiggo zijn er nu meer dan 1 miljoen actieve gebruikers. Met de app kun je live tv-kijken, maar ook on-demand content (terug-)kijken. Later dit jaar wordt de mogelijkheid toegevoegd om on-demand content ook off-line beschikbaar te maken, iets wat bijvoorbeeld Netflix ook al enige tijd doet. Je downloadt de content dan en kunt deze ook terugkijken zonder netwerkverbinding (bijvoorbeeld in de trein of het vliegtuig).

Mocht je het hele rapport over de kwartaalcijfers van VodafoneZiggo op je gemak willen lezen, dan kun je dat via deze link doen.