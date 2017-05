Bosch breidt onderzoek naar zelfrijdende auto’s verder uit

Business

Het Duitse technologiebedrijf Bosch heeft samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) een onderzoekslab opgezet op het gebied van Kunstmatige Intelligentie (KI) en zelfrijdende auto’s. Na een eerdere samenwerking met autofabrikant Daimler is dit de volgende stap in de hernieuwde strategie van Bosch om marktleider te worden in de markt van KI voor autonome voertuigen.

Dit onderzoekslab werd in april dit jaar geopend en doet vanuit Amsterdam onderzoek naar de techniek achter zelfrijdende auto’s onder de naam Delta Lab. Aan het hoofd staan de gerenommeerde onderzoekers Dr. Max Welling, hoofd van de leerstoel Machine Learning aan de Uva, en Arno Smeulders. Bosch steekt de komende jaren maar liefst 3 miljoen euro in het project, waarmee 10 PhD en post-doctoraats posities worden gecreëerd. Onderzoekers van Delta Lab zullen geregeld samen gaan werken met onderzoekers van Bosch’s KI-innovatiecentrum in het Duitse Renningen. Volgens Head of Research van Bosch, Dr. Michael Bolle, profiteert industriële innovatie van de nabijheid van wetenschappelijke innovatie. “Ik kijk er erg naar uit om samen te werken met professor Welling en zijn team van de UvA”, aldus Bolle.

Welling is een bekende naam in de onderzoekswereld sinds hij in 2005 een National Science Foundation Career beurs kreeg van de Amerikaanse overheid voor onderzoek naar Machine Learning. Hij behaalde zijn doctorstitel onder toezicht van Geoffrey Hinton, één van de oprichters van de Deep Learning divisie van Google. Naast hoogleraar aan de UvA is hij ook professor aan de University of California, consultant bij Google Deepmind en verbonden als onderzoeker aan het Canadese Institute for Advanced Research. In 2013 werd hij mede-oprichter van de startup Cyfer en in 2015 opende hij samen met zijn collega Arno Smeulders al een onderzoekslab met het Amerikaanse Qualcomm als partner.

Bosch is hard aan de weg aan het timmeren om marktleider te worden op het gebied van KI voor zelfrijdende auto’s. Zo werken ze samen met Daimler aan een prototype voor een autonoom voertuig dat vanaf 2012 op de weg moet verschijnen, waarvoor Bosch de autocomputer gaat leveren. Naast investeringen in onderzoek is Bosch ook samenwerkingen met TomTom en Nvidia aangegaan om de software van deze computer te ontwikkelen.