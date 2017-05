Android Pay werkt straks mogelijk met gezichtsherkenning

Business

Google lijkt bijna klaar te zijn om een nieuwe authenticatiemethode te introduceren in Android Pay. Naar het schijnt is het straks mogelijk om gebruikers middels gezichtsherkenning te identificeren. Dit blijkt uit verwijzingen naar zogenaamde “Visual ID” in de nieuwe softwareversie.

Dit meldt de website 9to5Google dat keek naar het installatiebestand van versie 1.22 van Android Pay. Daarin vond het verwijzingen terug naar Visual ID, een nieuwe functionaliteit binnen het ecosysteem van Google. Gebruikers zouden hiervoor een “gezichtstemplate” moeten maken. Vervolgens wordt die template gebruikt om de identiteit van gebruikers vast te stellen.

Interessant is dat Google van plan lijkt te zijn camera’s met Visual ID te installeren in fysieke winkels. Het volgende valt te lezen in de code: “Als je in een deelnemende winkel bent, bevestigt Visual ID automatisch je identiteit, gebruikmakend van gezichtsherkenningstechnologie (je gezichtstemplate wordt vergeleken met de foto van de fysieke Visual ID-camera). Beelden gemaakt door een fysieke Visual ID camera kunnen niet ingezien worden door de winkel en worden vrijwel direct nadat ze gemaakt zijn verwijderd. Ze worden niet opgeslagen en ook niet bewaard.”

Google zou het hiermee voorlopig alleen mogelijk willen maken om makkelijker spaarpunten te vergaren in winkels. Het zou dus niet zo zijn dat de functie gebruikt wordt om toestemming te geven voor betalingen. Visual ID zou ook uit te schakelen zijn door de gebruiker. Op dit moment bevindt het geheel zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium en is het verre van zeker dat de functie er snel komt. De software werkt over het algemeen nog niet zo goed en dient nog flink bijgeschaafd te worden. Daarnaast zullen er waarschijnlijk ook privacyzorgen zijn die Google weg zal moeten nemen alvorens de dienst in gebruik genomen kan worden.