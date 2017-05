‘Voorlopig geen Surface Pro 5 op komst’

Hardware

Op 23 mei heeft Microsoft een nieuw evenement gepland staan. Dan lanceert het een nieuw hardware-product, maar het is niet zeker waar het om gaan. Er is veelvuldig gepland dat het zou gaan om de Surface Pro 5, maar dat wordt nu ontkend door de apparaat-manager bij Microsoft, Panos Panay.

Panay vertelde tijdens een interview met CNET dat Microsoft pas met een Surface Pro 5 komt, als het een “substantiële vernieuwing” brengt met dat nieuwer product. Panay legde die vernieuwing als volgt uit: “Dat houdt niet noodzakelijkerwijs een verandering van de hardware in. Mensen vragen zich vaak af wat bijvoorbeeld de nieuwste processor is. Maar dat bedoel ik niet. Ik zoek een verandering in de ervaring van het product, iets dat een groot verschil kan maken hierin.”

Om die reden neemt Panay de stelling in dat er “niet zoiets bestaat als een Pro 5.” Dat impliceert dat er voorlopig geen echte opvolger op de Surface Pro 4 (recensie) uitgebracht wordt. Daarvan waren recent de eerste details te lezen: het apparaat zou draaien op een Intel Kaby Lake processor en verder weinig veranderingen hebben.

Wat nu waarschijnlijker lijkt, is dat Microsoft op 23 mei inderdaad komt met een Surface-product. Maar het zou dan, gezien de nieuwe processor waar geruchten over gaan, kunnen gaan om een Pro 4 met nieuwe hardware. Ondertussen kan het bedrijf dan de tijd nemen om een vijfde iteratie in die productlijn uit te brengen.

Op 23 mei heeft Microsoft een evenement gepland staan in Shanghai. Daarbij wil het de wereld “laten zien wat volgt”. Dat evenement wordt bijgewoond door Panay en dat feit is ook de reden voor de speculatie over een nieuwe Surface Pro. Die geruchten lijken vooralsnog ontkracht te zijn, maar de aanwezigheid van Panay wijst er wel op dat er waarschijnlijk een Surface-product onthuld wordt.

Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat het gewoon gaat om een vernieuwde Surface Pro 4, met die Kaby Lake-processor. Dat wordt overigens gesterkt door het feit dat grote nieuwe Surface-producten gewoonlijk in New York gepresenteerd worden. De presentatie van deze week vindt plaats in Shanghai, dus zal daar vermoedelijk geen heel nieuw product onthuld worden.