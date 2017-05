Business

Apple is het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ooit. Begin deze week lag de waarde van de technologiereus op 776,7 miljard dollar. Daarmee verbreekt het bedrijf zijn eigen record, dat in februari 2015 gevestigd werd op 774,7 miljard dollar.

Op dit moment gaat een aandeel van Apple voor 149,03 dollar over de toonbank. In totaal zijn er 5,21 miljard aandelen te koop, waarmee het bedrijf dus zo ongelofelijk veel geld waard kan zijn. Daar komt bij dat Apple op dit moment druk doende is zijn eigen aandelen te kopen, waarmee het zijn waarde opstuwt.

De goede uitgangspositie komt voor een deel voort uit de net gemelde nieuwe omzetcijfers van Apple. Daaruit bleek dat het bedrijf minder iPhones had verkocht, maar wel meer winst wist te maken. Analisten verwachten veel van dit jaar, want Apple verkoopt in de loop van de herfst zijn iPhone 8. Dat apparaat zal volgens kenners alle records verbreken en grote vernieuwingen met zich meebrengen.

Precies daarom zijn de aandelen van Apple steeds meer in trek bij beurshandelaars. De hoop van die beurshandelaars zal zijn dat Apple dit jaar nog voor het eerst een biljoen dollar waard wordt. Met nog zo’n 225 miljard dollar te gaan, is het even de vraag of dat lukt, maar de weg omhoog is wel al enige tijd geleden ingezet. Alleen al dit jaar werden de aandelen van Apple 29 procent meer waard, en is er over het geheel genomen grote groei te zien.