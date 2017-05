Google Drive bereikt mijlpaal van 2 biljoen bestanden

Networking

Google meldt dat het een belangrijke mijlpaal bereikt heeft met clouddienst Google Drive. Vorige maand stonden er voor het eerst twee biljoen bestanden op de servers. Dit meldt Prabhakar Raghavan, vicepresident van Google, die verantwoordelijk is voor G Suite in Google Cloud.

Raghavan sprak tijdens een Google Cloud Next evenement in Londen afgelopen dinsdag met Business Insider. Raghavan legde uit dat Google-werknemers die werken aan Google Drive een groot scherm zien bij binnenkomst. “Als je het Drive-hoofdkwartier bezoekt, zie je een gigantisch display daar dat het aantal maandelijks actieve gebruikers toont en eentje dat het aantal opgeslagen bestanden laat zien.”

Andere mijlpalen

Ondertussen staat het aantal bestanden op 2 biljoen. Er staan dus maar liefst 2.000.000.000.000 bestanden opgeslagen op de servers van Google, waaronder foto’s, video’s, documenten en andere bestandstypes. Raghavan denkt dat ’t er snel nog veel meer zullen worden: “Die cijfers gaan alleen maar omhoog, omdat mensen volgens mij steeds meer content naar de cloud overzetten. En ik weet zeker dat we het je vertellen als we de miljard [gebruikers] halen.”

Hoeveel gebruikers er op dit moment precies zijn van Google Drive is niet bekend. Uit een bericht van januari 2016 bleek dat Drive 800 miljoen gebruikers had. Google denkt niet dat het voor het eind van dit jaar 1 miljard gebruikers heeft.

De concurrentie

Hoeveel gebruikers de grootste concurrenten van Google hebben, of hoeveel bestanden ze opslaan is niet bekend. De cijfers zijn niet heel actueel. In februari 2016 liet Apple voor het laatst weten hoeveel gebruikers de iCloud had. Toen waren dat er 782 miljoen, al slaan lang niet al die gebruikers bestanden op de servers van Apple op. Ook van Dropbox is het een tijd geleden dat er een update kwam: in maart 2016 liet die dienst nog weten de mijlpaal van een half miljard gebruikers te hebben bereikt.