Eerste beelden mogelijke Android-opvolger uitgebracht

Google werkt op dit moment niet alleen aan het uiterst populaire mobiele besturingssysteem Android, maar ook aan een opvolger die bekend staat als Google Fuchsia. Een eerste video toont een vroege versie van deze mogelijke opvolger, en laat zien dat er visueel een stuk anders uit komt te zien dan Android.

Vorig jaar augustus hoorden we voor het eerst iets over Fuchsia. Toen waren er nog geen beelden beschikbaar, maar die zijn er nu voor het eerst wel. Het besturingssysteem draait in tegenstelling tot Android niet op Linux maar op een door Google ontwikkelde microkernel, Magneta genaamd. Die zou hogere framerates mogelijk maken.

Het verhaal dat Fuchsia bedoeld is als opvolger voor Android wordt gesterkt door de omschrijving die Google hier zelf van geeft. Het zou gemaakt zijn voor “moderne smartphones en computers”. Android heeft een marktaandeel van 81,7 procent, maar te maken met grote veiligheidsproblemen. Patches worden vaak snel gemaakt door Google, maar vervolgens duurt het nog weken voordat die uitgebracht zijn. Daar komt bij dat veel smartphones die op Android draaien niet eens een security-update krijgen. Compleet opnieuw beginnen zou Google meer controle geven over onder meer het updatebeleid en het systeem daarmee wellicht veiliger maken.

De paar beelden die door Ars Technica gepubliceerd zijn, laten zien dat het besturingssysteem niet alleen voor mobiele telefoons, maar bijvoorbeeld ook voor tablets ontwikkeld is. We zien dat er meerdere schermen over elkaar heen gelegd kunnen worden, waarmee multitasken mogelijk is. Daarnaast doet de layout denken aan Material Design, waarmee Fuchsia meer zou moeten lijken op de andere software van Google. Hieronder een video waarin Fuchsia gebruikt wordt.

De beelden die verder gepubliceerd zijn, tonen de basisinterface van Fuchsia, overigens met de codenaam Armadillo. Het gaat om niet veel meer dan een statische mock-up. Het geheel werkt dus nog niet volledig, maar schetst wel een beeld van wat Google in gedachten heeft met het systeem. Zo zien we onderaan een balk van Google waarin gebruikers zelf opdrachten kunnen neerzetten en suggesties gegeven door Google zelf. Verder is er een menu met verschillende toggles en een taakvenster.

Wanneer Fuchsia uitgebracht zal worden is maar de vraag. De ontwikkeling van Android nam na aankondiging vijf jaar in beslag, wat bij Ars Technica in elk geval leidt tot de speculatie dat het voor Fuchsia ook minstens zo lang zal duren. De site denkt dat het systeem op zijn vroegst in 2020 uitgebracht wordt. Het zou wel kunnen dat Google, nu deze statische mock-up beschikbaar is, klaar is om de eerste details te onthullen. De eerste mogelijkheid hiervoor is volgende week woensdag als Google de I/O ontwikkelaarsconferentie houdt.