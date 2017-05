Qualcomm levert nieuwe chips voor low-budget Android smartphones

Mobile

De Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm heeft een nieuwe reeks chips geïntroduceerd voor low-budget Android smartphones en tablets. Hiermee komt het bedrijf al met een opvolger voor chips die nu nog gebruikt worden in toestellen zoals de Moto G5, die pas enkele maanden geleden werd aangekondigd.

Qualcomm’s Snapdragon 630 en 660 zijn een enorme verbetering van de chips die zij het afgelopen half jaar leverden aan producenten van Android toestellen. Zo zouden 4G downloadsnelheden te halen zijn vergelijkbaar met een iPhone 7. Door een nieuwe grafische kaart wordt het mogelijk om 4K videobeelden te ondersteunen, in tegenstelling tot 1080p met de huidige generatie. Ook zullen de toestellen veel sneller opladen door Qualcomm Quick Charge 4, waarmee tot 50 procent van de batterij binnen een kwartier geladen kan worden. De Snapdragon 630 is de directe opvolger van de 625, die wordt gebruikt in de Moto G5 Plus, en heeft door de ARM Cortex-A53 een hogere kloksnelheid dan zijn voorganger. Toestellen met de Snapdragon 630 kunnen beschikken over Bluetooth 5 en USB-C 3.1 ondersteuning, gebruikers van de Moto G5 Plus moeten het zien te redden met een tragere Bluetooth 4.1 verbinding en een micro-USB 2.0 ingang.

De grootste verandering is te zien in de Snapdragon 660, welke een aangepaste versie is van de Qualcomm 821 chip uit high-end smartphones zoals de Samsung Galaxy S7. Doordat deze gebaseerd is op de geavanceerde Kryo technologie, heeft de chip een 20% snellere CPU en een bijna 30% snellere GPU. Door de verbeteringen in CPU, GPU en de toevoeging van nieuwe sensoren kan deze gebruikt worden voor kunstmatige intelligentie doeleinden. Zo kunnen programmeurs bijvoorbeeld applicaties schrijven waarmee de camera realtime afbeeldingen kan herkennen, via de software van Facebook Caffe2. Alhoewel Qualcomm aanraadt om de chips te gebruiken in smartphones zijn deze ook geschikt voor tablets, drones, robots en andere IoT-hardware.

Naar verwachtingen zullen de eerste toestellen met de Snapdragon 630 en 660 chips over enkele maanden op de markt verschijnen, met prijzen startend vanaf 200 dollar.